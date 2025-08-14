마창대교 ‘나눔명문기업’ 인증…“지역과 상생 발전할 것”

방금 들어온 뉴스

이창언 기자
이창언 기자
입력 2025-08-14 15:09
수정 2025-08-14 15:09
마창대교 전경. 서울신문DB
마창대교 전경. 서울신문DB


마창대교는 경남사회복지공동모금회에게 나눔명문기업 인증패를 받았다고 14일 밝혔다.

나눔명문기업은 1억원 이상 기부하거나 5년 이내 기부를 약정한 기업 모임이다. 사회적 가치 창출과 공익에 이바지해 나은 세상을 만들고자 하는 기업들이 참여하고 있다.

마창대교는 2022년 나눔명문기업에 가입했다. 이후 해마다 초·중·고 장학사업, 저소득층 의료비 지원, 경남이주민 복지사업, 창원시 자원봉사, 복지시설 기부 등 사회공헌활동을 이어가고 있다.

올 4월에는 ‘대한민국 최고 경영대상’ 사회공헌부문도 수상했다.

김성환 대표는 “사랑의열매 나눔명문기업 인증을 받아 기쁘다”며 “다양한 사회공헌 활동으로 지역사회와 상생 발전하는 명품대교가 되도록 노력하겠다”고 말했다.

강기철 경남모금회장은 “마창대교의 지속적인 나눔 실천에 깊이 감사드린다”며 “이러한 선한 영향력이 다른 기업에도 확산하여 보다 많은 기업이 나눔에 동참하기를 바란다”고 밝혔다.

마창대교는 맥쿼리한국인프라투융자회사(MKIF)가 대주주다.
창원 이창언 기자
위로