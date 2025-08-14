“세계 조선 중심 한화오션 찾아달라”…변광용 거제시장, 트럼프 대통령에 제안

APEC 경주 참석 맞춰 서한문 전달 추진

한미 조선·방산 협력 강화 메시지 담아

이미지 확대 변광용 경남 거제시장 SNS. APEC 기간 트럼프 대통령의 한화오션 거제조선소 방문을 희망하는 글과 함께 1998년 당시 대우중공업 옥포조선소를 찾은 트럼프 대통령 사진이 게재돼 있다. 2025.8.14. 거제시 제공 닫기 이미지 확대 보기 변광용 경남 거제시장 SNS. APEC 기간 트럼프 대통령의 한화오션 거제조선소 방문을 희망하는 글과 함께 1998년 당시 대우중공업 옥포조선소를 찾은 트럼프 대통령 사진이 게재돼 있다. 2025.8.14. 거제시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

변광용 경남 거제시장이 오는 10월 경주 APEC 기간 한국을 방문할 예정인 트럼프 미국 대통령에게 ‘한화오션 거제조선소 방문’을 제안하는 서한문을 전달할 계획이다.변 시장은 14일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “한-미 조선산업협력이 단순한 조선산업의 문제를 넘은 한-미 통상 및 동맹관계 전체를 관통하는 핵심 고리로 기능하는 분위기”라며 “10월 경주 APEC에 참석 예정인 트럼프 대통령이 세계 빅2, 빅3 조선소가 있는 거제 조선소 현장을 방문해 줄 것을 정중히 요청하는 거제시장 명의 서한문을 준비 중”이라고 전했다.거제시 관계자 역시 “한화오션과 함께 트럼프 대통령에게 전달할 서한문을 준비해 왔다”며 “외교부 등 관계기관과 협의를 거쳐 최대한 이른 시일 안에 전달할 계획”이라고 말했다.준비 중인 서한문에는 ‘1998년 트럼프 대통령 방문 이후 한화오션(당시 대우중공업 옥포조선소)은 비약적인 성장과 혁신을 거듭하며 친환경 선박 건조와 첨단 해양 기술 분야에서 세계를 선도하는 기업으로 도약했다’, ‘미 해군 함정 월리 쉬라함, 유콘함에 이어 찰스 드류함 정비까지 안정적으로 수행하는 한화오션을 방문해 한미 방산 협력의 새로운 시대를 함께 열어가길 바란다’는 내용 등이 담길 예정이다.이날 변 시장은 한화오션 거제조선소를 방문한 김정관 산업통상자원부 장관과의 간담회에서 APEC 참석차 한국을 찾는 트럼프 대통령이 한화오션을 방문할 수 있도록 정부 차원의 관심·지원을 요청하기도 했다.앞서 트럼프 대통령은 대선 승리 직후 미 조선업 부활을 위해 한국 협력이 필요하다고 언급한 바 있다. 이후 1998년 트럼프 대통령이 거제 대우중공업을 방문했던 사실이 알려지며 한국 조선업에 대한 그의 높은 관심이 주목받기도 했다.한편 한화오션은 지난해 8월 월리 쉬라함에 이어 11월 유콘함, 지난달 찰스 드류함 정비까지 미 해군 함정 MRO(유지·보수) 사업을 연이어 수주하며 글로벌 방산 시장에서 입지를 강화하고 있다.