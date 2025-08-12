기업 10곳 중 6곳, 하반기 정규직 채용

기업 10곳 중 6곳, 하반기 정규직 채용

민나리 기자
민나리 기자
입력 2025-08-11 23:48
수정 2025-08-11 23:48
경력 채용 91%… 신입은 68%
3년 이하 저연차 경력자 ‘선호’

기업 10곳 중 6곳이 올 하반기 정규직원 채용에 나설 예정인 것으로 나타났다.

사람인은 기업 371개사를 대상으로 ‘하반기 채용 계획’을 조사한 결과 58.5%가 ‘채용 계획이 있다’고 답했다고 11일 밝혔다. ‘채용 계획이 없다’는 답변은 27.5%였고, 14%는 ‘미정’이었다. 규모별로는 100인 이상 300인 미만(73%), 100인 미만(57.0%), 300인 이상(55.2%) 순으로 정규직 채용을 확정한 기업이 많았다.

정규직 사원 채용 이유에 대해선 ‘현재 인력이 부족해서’(58.1%, 복수 응답)를 가장 많이 꼽았다. 이어 ‘인력들의 퇴사가 예정돼 있어서’(28.1%), ‘우수 인력을 확보하기 위해서’(24%) 순이었다. 하반기 정규직은 뽑은 기업 중 58.5%는 신입과 경력을 모두 채용할 예정이었다. 32.3%는 경력만 채용하며, 9.2%는 신입만 채용한다고 답했다. 즉 신입을 뽑을 예정인 기업은 67.7%, 경력 채용 예정 기업은 90.8%였다. 상반기(83.6%)와 비교하면 신입 채용 비중이 약 16% 포인트 감소했다.

하반기 신입사원 초봉은 평균 3298만원으로 집계됐다. 정규직 신입사원 채용 방식은 ‘수시 채용만 활용’이 59.2%였고, ‘공개 채용과 수시 채용 모두 활용’이 34%였다. ‘공개 채용만 활용’이라는 답변은 6.8%에 그쳤다.

저연차 경력직에 대한 수요는 여전했다. 채용 예정인 경력사원 연차는 3년 이하 주니어가 과반인 60.4%였고, 5년 이하가 87.4%로 대부분을 차지했다.

민나리 기자
2025-08-12 16면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
