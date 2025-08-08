‘내수 침체’ 백화점 빅3, 매출 나란히 하락세

방금 들어온 뉴스

‘내수 침체’ 백화점 빅3, 매출 나란히 하락세

손지연 기자

입력 2025-08-08 16:15
수정 2025-08-08 16:15

신세계백화점 본점 '더 헤리티지' 전경. 신세계 제공



경기 불황으로 인한 내수 침체 여파로 국내 주요 백화점들의 2분기 매출이 하락했다.

롯데쇼핑은 롯데백화점의 올해 2분기 매출액이 지난해 2분기 대비 2.7% 줄어든 7862억원, 영업이익이 14.7% 늘어난 632억원으로 집계됐다고 8일 공시했다. 상반기 기준으로는 매출이 2.1% 줄어든 1조 5615억원, 영업이익은 29.9% 증가한 1911억원을 기록했다. 롯데백화점은 마산점 폐점으로 매출이 감소했지만, 비용 효율화 덕분에 영업이익은 늘었다고 설명했다.

㈜신세계는 올해 2분기 백화점 부문 매출이 같은 기간 2.1% 줄어든 6285억원, 영업이익은 13.3% 줄어든 709억원으로 집계됐다. 상반기 기준으로도 매출이 1.4% 감소한 1조 2875억원, 영업이익은 8.5% 감소한 1789억원을 기록했다. 신세계는 센텀시티 ‘하이퍼그라운드’, 강남점 식품관 등을 리뉴얼하면서 투자의 영향으로 영업이익 감소 폭이 컸다고 봤다.

현대백화점도 매출과 영업이익이 모두 떨어졌다. 매출은 1년 새 3.6% 감소한 590억원, 주요 점포 리뉴얼 등 영업 면적 축소로 영업이익은 2.3% 줄어든 693억원으로 집계됐다.

업계는 하반기 소비 심리가 살아나면서 매출이 회복할 것으로 기대한다. 롯데쇼핑 관계자는 “지난달 백화점 매출이 신장세를 보인다”고 말했다. 신세계 관계자는 “본점과 강남점의 리뉴얼로 중장기적인 성장 동력을 확보하겠다”고 강조했다. 현대백화점은 “정부의 적극적인 경기부양책으로 내수 경기가 활성화할 것”이라며 “하반기 패션 상품군의 회복세가 본격화할 것”이라고 예상했다.


