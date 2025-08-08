삼성SDI 배터리 탑재한 ‘루시드’ 최장 주행 기네스북

방금 들어온 뉴스

삼성SDI 배터리 탑재한 ‘루시드’ 최장 주행 기네스북

손지연 기자
손지연 기자
입력 2025-08-08 00:18
수정 2025-08-08 00:18
1회 충전해 1205㎞ 달려 신기록

이미지 확대
미국 전기차 업체 ‘루시드 모터스’의 ‘루시드 에어그랜드 투어링’
미국 전기차 업체 ‘루시드 모터스’의 ‘루시드 에어그랜드 투어링’


삼성SDI 배터리를 탑재한 전기차가 세계 최장 주행 기록을 세워 기네스북에 올랐다.

삼성SDI는 미국 전기차 업체 ‘루시드 모터스’의 ‘루시드 에어그랜드 투어링’ 모델이 지난달 1회 충전 주행 시험에서 1205㎞를 주행해 세계 신기록을 갈아치웠다고 7일 밝혔다. 직전 최고 기록인 1045㎞보다 160㎞ 늘었다.

해당 모델은 지난해 삼성SDI 배터리를 탑재하고 출시된 장거리 주행 특화 모델이다. 삼성SDI의 21700 규격 원통형 배터리가 6600개 사용돼 세계 최고 수준의 주행 성능을 자랑한다. 21700 원통형 배터리는 하이니켈 삼원계(NCA) 배터리로, 고용량과 긴 수명, 급속 충전 기능을 갖췄다.

삼성SDI 관계자는 “루시드 모터스와의 협력을 강화해 시장 점유율을 확대하고 차별화된 제품 개발에 힘을 쏟겠다”고 말했다.

손지연 기자
2025-08-08 16면
2025-08-08 16면
위로