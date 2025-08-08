HD현대, 美 안두릴과 함정 건조 ‘맞손’

HD현대, 美 안두릴과 함정 건조 ‘맞손’

손지연 기자
손지연 기자
입력 2025-08-08 00:17
수정 2025-08-08 00:17
대한항공도 안두릴과 무인기 협력

국내 기업들이 미국의 인공지능(AI) 방산기업 안두릴 인더스트리와 손잡고 무인 방산 기술 개발에 뛰어들었다.

HD현대는 안두릴과 ‘함정 개발 협력을 위한 합의각서’(MOA)를 체결했다고 7일 밝혔다. 이번 MOA는 지난 4월 HD현대가 안두릴과 맺은 양해각서(MOU)를 구체화한 것으로, 법적 구속력을 가진다.

이번 합의로 안두릴은 HD현대가 개발 중인 무인수상정(USV)에 자율 임무 수행 체계 솔루션을 탑재할 예정이다. 나아가 HD현대는 미국 시장에서 안두릴이 개발한 유·무인 함정에 대해 설계·건조를 맡는다. 현행 미국법상 외국 조선소에서 미 해군 함정을 건조할 수 없지만, 동맹국 조선소가 함정 건조를 할 수 있도록 미 국회에 개정안이 발의된 상황이다.

HD현대는 한국 시장에서 먼저 USV 프로토타입(시제품)을 공동 개발하고, 미국 규제 완화를 준비한다는 계획이다. USV 시제품은 2027년 국내에 선보인다.

대한항공도 이날 안두릴과 아시아·태평양 지역 무인 항공기 분야 파트너십 구축을 위한 협력합의서(TA)에 서명했다. 양사는 안두릴 제품을 기반으로 한국형 무인기 모델을 공동 개발한다. 또 안두릴은 대한항공과 협력해 아시아 무인기 생산 기지를 한국에 세우는 방안도 검토 중이다.

손지연 기자
2025-08-08 16면
2025-08-08 16면
