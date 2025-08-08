삼성, 테슬라 이어 ‘철통’ 애플 뚫었다… 美 공장서 새로운 칩 양산

아이폰 카메라의 이미지센서 추정

‘1위’ 소니 공급망 균열… 반격 시동

이재용 ‘발로 뛰는 경영’ 역할 주목

애플 투자 발표 날, 트럼프는 반도체 관세 옥죄기 도널드 트럼프(왼쪽) 미국 대통령이 6일(현지시간) 백악관에서 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)에게 악수를 건네고 있다. 트럼프 대통령은 이날 "애플은 향후 4년간 미국에 6000억 달러(약 828조원)를 투자할 것"이라며 "이는 애플이 당초 투자하려던 것보다 1000억 달러(138조원) 많은 것"이라고 밝혔다.

워싱턴DC 로이터 연합뉴스

2025-08-08 2면

삼성전자가 애플의 차세대 칩을 수주하며 시스템 반도체 반격에 시동을 걸었다. 앞서 테슬라와 23조원 규모의 초대형 계약을 성사한 데 이어 애플과도 파운드리(반도체 위탁생산) 협력까지 맺으며 글로벌 고객 기반을 빠르게 넓히고 있다. 이미지센서(CIS) 분야에서 일본 소니가 장악해 온 ‘철통’ 공급망에 균열을 냈다는 점에서도 의미가 깊다는 평가다.애플은 7일(현지시간) 보도자료를 통해 “애플은 미국 텍사스주 오스틴에 있는 삼성전자 반도체 공장에서 삼성과 협력해 전 세계에서 처음으로 사용되는 혁신적인 새로운 칩 제조 기술을 개발하고 있다”고 밝혔다.업계에서는 이번 삼성전자의 칩을 차세대 아이폰 등에 들어가는 CIS로 추정한다. CIS는 스마트폰 카메라의 ‘눈’ 역할을 하는 핵심 부품이다. 삼성전자는 자사 CIS 브랜드인 ‘아이소셀’(ISOCELL)을 중심으로 기술력을 다져 왔다. 그동안 삼성전자는 갤럭시 시리즈 외에 샤오미, 비보, 모토로라 등에 센서를 공급해 왔으나 애플 공급망에는 진입하지 못했다. 반면 소니는 애플 전량 공급을 바탕으로 지난해 글로벌 이미지센서 시장 점유율 51.6%로 1위를 기록했고 삼성전자는 15.4%로 2위에 머물렀다.애플이 언급한 혁신적인 새로운 칩 제조 기술은 ‘3단 적층 하이브리드 본딩’ 방식으로 추정된다. 이는 칩 면적을 줄이고 전력 소모를 줄이는 고난도 패키징 기술로 소니가 상용화한 영역으로 알려져 있다. 생산은 삼성전자의 미국 텍사스주 오스틴 파운드리 공장에서 이뤄진다. 1998년 가동을 시작한 이 공장은 삼성전자의 유일한 미국 반도체 생산기지다.이번 수주는 삼성전자 시스템LSI·파운드리 사업부의 실적 반등에도 긍정적 영향을 미칠 전망이다. 해당 부문은 누적 적자를 기록하며 고전해 왔다. 그러나 테슬라와 애플 등 품질 기준이 까다로운 고객사와의 협업으로 신뢰를 확보하면서 추가 수주 기대감도 커지고 있다.이재용 삼성전자 회장의 ‘발로 뛰는 경영’도 주목받고 있다. 이 회장은 지난달 중순 미국에서 열린 글로벌 재계 인사들의 사교 행사인 ‘선 밸리 콘퍼런스’에 참석하며 활발한 대외 행보를 이어 왔다. 이번 애플 수주 역시 이러한 글로벌 네트워크와 현장 경영이 결정적 역할을 했다는 분석이 나온다. 이 회장은 지난달 말 대미 관세 협상 지원을 위해 워싱턴DC를 찾았으며 이후에도 주요 글로벌 기업들과 비즈니스 미팅을 이어 가기 위해 미국에 체류 중인 것으로 알려졌다.