[서울데이터랩]암호화폐 시가총액 2조7574억 달러로 감소…비트코인 8만1806달러·이더리움 2411달러

세줄 요약 글로벌 암호화폐 시가총액이 2조7574억달러로 감소했다. 비트코인은 8만1806달러, 이더리움은 2411달러로 각각 3% 안팎 하락했고 리플과 솔라나 등 주요 종목도 약세였다. 공포탐욕지수는 49로 중립이었다. 암호화폐 시총 2조7574억달러로 감소

비트코인·이더리움 3% 안팎 하락

리플·솔라나 등 주요 종목 약세

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글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인게코(CoinGecko)에 따르면 23일 오전 12시 01분 기준, 암호화폐 전체 시가총액은 2조7574억 달러로 집계됐다. 전체 거래량은 872억 달러였다. 비트코인 도미넌스는 59.47%, 이더리움 도미넌스는 10.65%로 나타났다.비트코인은 8만1806달러(1억 850만원)로 24시간 전보다 3.17% 하락했고, 시가총액은 1조 6444억 달러였다. 이더리움은 2411달러(319만 8149원)로 3.28% 내렸으며, 시가총액은 2945억 달러를 기록했다. 리플은 1.32달러(1752원)로 4.46% 하락했고, 시가총액은 834억 달러로 집계됐다.시가총액 상위 종목 가운데 비앤비는 733달러(97만 2301원)로 24시간 전보다 1.93% 내렸고, 솔라나는 104달러(13만 8619원)로 2.99% 하락했다. 트론은 0.33달러(437원)로 0.45% 내렸고, 지캐시는 1240달러(164만 5424원)로 6.41% 하락했다. 하이퍼리퀴드는 78.14달러(10만 3637원)로 4.16% 내렸고, 도지코인은 0.08달러(105원)로 4.68% 하락했다. 반면 모네로는 619달러(82만 2037원)로 2.55% 상승했다.한편 미국 증시는 직전 거래일 약세로 마감했다. 직전 거래일 마감 기준으로 나스닥 종합지수는 2.15% 하락했고, S＆P 500 지수는 1.28%, 다우존스 지수는 0.40% 내렸다.투자심리를 보여주는 코인마켓캡 공포탐욕지수는 49로, 중립 구간으로 분류됐다. 이는 시장 전반의 투자심리가 특정 방향으로 크게 기울지 않은 상태로 볼 수 있다는 의미다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자