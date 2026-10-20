하나은행, 영세 사업장 고효율·디지털 기기 전환 [제4회 서울상생금융대상]

금상 생활금융 부문

2026-10-21 14면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

하나은행은 소상공인·중소기업 금융지원과 생활 밀착형 상생금융을 실천한 공로로 20일 서울상생금융대상에서 금상을 수상했다.하나은행은 고금리와 고물가로 어려움을 겪는 소상공인의 금융 부담을 덜기 위해 다양한 지원책을 마련해 왔다. 2023년과 2024년에는 금융 취약계층과 소상공인 각 15만명을 대상으로 300억원 규모의 ‘에너지 생활비’를 지원했고, 2025년에는 상환에 어려움을 겪는 소상공인을 위한 채무조정 상품과 폐업 부담 완화를 위한 장기분할상환 프로그램 등을 도입했다.소상공인의 경영 환경 개선과 자립도 도왔다. ‘하나 파워 온 스토어’ 사업을 통해 2025년 전국 소상공인 사업장 4570곳에 고효율 에너지 기기 교체, 디지털 전환 기기 지원, 간판 교체 등을 지원했다. ﻿