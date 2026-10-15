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[속보] 유가증권시장 매도 사이드카 발동

이승연 기자
이승연 기자
입력 2026-10-15 09:14
수정 2026-10-15 09:14
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코스피, 장 초반 5% 내려 5600대
코스피, 장 초반 5% 내려 5600대 15일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전일(6008.81) 대비 335.8p(5.59%) 내린 5673.01로 개장했다. 연합뉴스


15일 오전 9시 7분 유가증권시장에서 프로그램 매도 효력을 5분간 정지하는 매도사이드카가 발동했다. 지난 13일 발동된 뒤 이틀 만이다. 이 조치는 선물 가격이 5% 이상 하락해 1분 이상 지속될 경우 내려진다.

코스피는 이날 전 거래일 대비 335.74 포인트(5.67%) 내린 5673.01에 거래를 시작해 낙폭을 일부 회복했다. 오전 9시 12분 현재 314.20 포인트(5.23%_ 내린 5694.61에 거래되고 있다.

이승연 기자
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