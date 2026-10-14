잠자는 연금 깨우고 포인트 적립까지… ‘퇴직연금 점프-업!’ 이벤트

삼성증권

이미지 확대 삼성증권이 퇴직연금 고객의 자산관리를 지원하기 위해 오는 31일까지 개인형퇴직연금(IRP)과 확정기여형(DC) 가입자를 대상으로 ‘퇴직연금 점프-업!’ 이벤트를 진행한다.

삼성증권 제공 닫기 이미지 확대 보기 삼성증권이 퇴직연금 고객의 자산관리를 지원하기 위해 오는 31일까지 개인형퇴직연금(IRP)과 확정기여형(DC) 가입자를 대상으로 ‘퇴직연금 점프-업!’ 이벤트를 진행한다.

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세줄 요약 삼성증권이 오는 31일까지 IRP와 DC 가입자를 대상으로 퇴직연금 점프-업! 이벤트를 진행했다. IRP 신규 개설, 재납입, 타 금융사 자산 이전 고객에게 순입금 조건에 따라 최대 3만원 상당 네이버페이 포인트 쿠폰을 주고, DC 신규 가입 고객에게도 3만원 쿠폰을 제공한다. IRP·DC 가입자 대상 점프-업 이벤트 진행

신규·재납입·이전 고객에 포인트 쿠폰 제공

31일까지 신청, 잔고 유지 조건 확인

2026-10-15 17면

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삼성증권은 퇴직연금 고객의 자산관리를 지원하기 위해 오는 31일까지 개인형퇴직연금(IRP)과 확정기여형(DC) 가입자를 대상으로 ‘퇴직연금 점프-업!’ 이벤트를 진행한다고 14일 밝혔다.이번 이벤트는 IRP 신규 가입자뿐 아니라 기존 계좌에 다시 자산을 납입하는 고객, 다른 금융회사에 보유한 퇴직연금 자산을 이전하는 고객 등 다양한 연금 관리 수요를 반영해 마련됐다.먼저 IRP를 처음 시작하는 고객을 위한 ‘웰컴(Welcome) 이벤트’를 진행한다. 이벤트 기간 IRP 계좌를 처음 개설하거나 지난 7월 31일 기준 IRP 잔고가 10만원 미만인 고객이 100만원 이상 순입금하면 입금액에 따라 최대 3만원 상당의 네이버페이 포인트 쿠폰을 준다.한동안 IRP 계좌에 자산을 납입하지 않은 고객을 위한 ‘리스타트(Re-start) 이벤트’도 마련됐다. 지난해 1월 1일부터 올해 7월 31일까지 IRP 순입금액이 10만원 미만인 고객이 이벤트 기간 300만원 이상을 순입금하면 최대 2만원 상당의 네이버페이 포인트 쿠폰을 제공한다.다른 금융회사에 보유한 퇴직연금 자산을 삼성증권 IRP 계좌로 이전하거나 퇴직금을 삼성증권 IRP로 받은 뒤 이벤트 기간 100만원 이상 순입금한 고객에게는 3만원 상당의 네이버페이 포인트 쿠폰을 지급한다. 다만 IRP 관련 세 가지 이벤트의 혜택은 중복으로 받을 수 없다. 경품을 받으려면 지급 시점까지 순입금액 이상의 잔고를 유지해야 한다.DC형 퇴직연금 신규 가입 고객을 위한 혜택도 제공한다. 이벤트 기간 삼성증권 DC 계좌를 새로 개설한 고객에게는 3만원 상당의 네이버페이 포인트 쿠폰을 지급한다.삼성증권 관계자는 “퇴직연금은 장기적인 관점에서 꾸준히 관리하는 것이 중요한 만큼 고객들이 자신의 연금자산을 점검하고 적극적으로 관리할 수 있도록 이번 이벤트를 마련했다”며 “앞으로도 연금 고객을 위한 서비스와 혜택을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 말했다.이벤트 관련 자세한 내용은 삼성증권 홈페이지 또는 모바일 앱 ‘엠팝’(mPOP)에서 확인할 수 있으며, 패밀리센터를 통해서도 문의할 수 있다.