소비 성향 따라 골라 쓰는 맞춤형 카드

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이미지 확대 KB국민카드의 새 브랜드 체계 ‘ALL·YOU·NEED’를 접목한 카드 상품들이 발급 40만좌를 돌파했다.

KB국민카드 제공 닫기 이미지 확대 보기 KB국민카드의 새 브랜드 체계 ‘ALL·YOU·NEED’를 접목한 카드 상품들이 발급 40만좌를 돌파했다.

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세줄 요약 KB국민카드가 지난 1월 선보인 맞춤형 카드 브랜드 ALL·YOU·NEED가 발급 40만좌를 돌파했다. ALL, YOU, NEED 3개 라인으로 일상 할인, 라이프스타일 맞춤 혜택, 목적형 지출 특화 혜택을 나눠 제공하며 KB ALL, KB YOU Prime, KB NEED Edu, KB NEED Pay 등을 순차 출시했다. ALL·YOU·NEED 브랜드 발급 40만좌 돌파

ALL·YOU·NEED 3개 라인 맞춤 혜택 운영

KB ALL·YOU Prime·NEED 카드 순차 출시

2026-10-15 17면

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KB국민카드는 지난 1월 공개한 ‘ALL·YOU·NEED’ 브랜드 상품들이 발급 40만좌를 돌파했다고 14일 밝혔다.ALL·YOU·NEED는 KB국민카드의 신규 상품 브랜드 체계다. 일상 전반에서 폭넓게 활용 가능한 혜택 중심의 ‘ALL’, 라이프스타일 기반 맞춤 혜택을 제공하는 ‘YOU’, 특정 목적 지출에 특화된 혜택을 담은 ‘NEED’ 등 3개 라인으로 운영된다.KB국민카드는 지난 1월말 ‘KB ALL 카드’를 시작으로 ‘KB YOU Prime 카드’, ‘KB NEED Edu 카드’, ‘KB NEED Pay 카드’ 등을 차례로 출시했다.대표 상품인 KB ALL 카드는 전월 이용 실적 조건과 할인 한도 없이 국내 가맹점에서 1%, 해외 가맹점에서 2% 할인 혜택을 제공한다. 국내외 어디서나 간편하게 사용할 수 있도록 할인 혜택을 단순화했다. KB YOU Prime 카드는 30~40대의 소비 패턴과 라이프스타일을 반영한 상품이다. 일상형과 가족형 서비스팩 중 선택할 수 있으며 주유와 배달, 통신, 보험, 온라인 쇼핑 등 생활 밀착형 영역에서 혜택을 제공한다.교육비 지출이 많은 소비자를 겨냥한 KB NEED Edu 카드는 학원과 학습지 등 교육 관련 업종의 혜택을 강화했다. KB NEED Pay 카드는 KB Pay와 네이버페이, 카카오페이 등 간편결제를 이용하는 고객을 대상으로 온오프라인 가맹점에서 최대 15% 할인 혜택을 제공한다.﻿