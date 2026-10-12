[단독] 회비 연간 570억 걷는 금투협… ‘협회 성과’는 누가 평가하나요 [경제 블로그]

자산도 5081억… 운용·활동 깜깜이

회원사에만 재무제표 등 정보 제공

금융당국 검사도 2022년이 마지막

금융투자협회 전경. 금융투자협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 금융투자협회 전경. 금융투자협회 제공

세줄 요약 금융투자협회가 지난해 회원사에서 걷은 회비는 570억원으로, 총자산도 5000억원을 넘는다. 그러나 협회가 자금을 어디에 쓰고 어떤 성과를 냈는지 외부에서 확인하기는 어렵다. 재무제표와 인건비 공시가 제한적이고, 금감원 종합검사도 오래 이뤄지지 않아 투명성 논란이 커지고 있다. 회원사 회비 570억원, 금투협 운영 규모 확대

재무·인건비 공시 제한, 외부 검증 어려움

금감원 검사 공백 길어져 투명성 논란 확산

2026-10-13 B3면

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금융회사에는 늘 ‘투명하게 공개하라’는 주문이 따라붙습니다. 경영 실적부터 임직원 보수까지 각종 정보를 공시하고, 금융당국의 감독과 검사도 받아야 합니다. 그런데 이들을 대표하는 금융협회는 어떨까요. 회원사에서 수백억원을 걷어 운영하지만, 그 돈을 어디에 쓰고 어떤 성과를 냈는지 외부에서 들여다보기는 쉽지 않습니다.12일 금융투자업계에 따르면 금융투자협회가 지난해 회원사에서 걷은 회비는 570억원입니다. 전년보다 15억원 늘었습니다. 일반회계 기준 총자산도 5081억원에 이릅니다. 단순 규모만 놓고 보면 일부 중소형 증권사에 견줄 만한 수준입니다.문제는 이처럼 적지 않은 돈을 걷어 운용하지만, 정작 금투협이 이를 어디에 쓰는지 또 맡은 일을 얼마나 잘했는지 외부에서 확인할 방법은 제한적이라는 겁니다. 홈페이지에 금융투자업계 통계와 회원사 관련 정보는 다수 게시하지만, 협회 자체의 활동과 성과를 살펴볼 자료는 상대적으로 찾기 어렵습니다. 외부 위원으로 구성된 자율규제위원회 의사록은 공개하지만, 일반 이사회 회의록 등 주요 의사결정 과정을 확인하기는 쉽지 않습니다. 금투협은 비영리 사단법인으로 일반 기업과 같은 공시 의무가 없습니다. 연간 재무제표 등 주요 경영정보는 회원사에게 제공하는 방식으로 운영합니다. 다만 금감원은 앞서 지난 2015년 검사에서도 “협회는 현재 공시가 이루어지지 않고 있는 재무제표 및 인건비 등 경영정보를 홈페이지에 적극 공시할 필요가 있다”고 지적한 바 있습니다. 금융투자업 관련 공적 업무를 수행하고, 예산 대부분을 회원사 회비로 조달하고 있는 점 등을 고려해서입니다.금융당국 검사도 자주 이뤄지지 않았습니다. 금융협회 중 은행연합회를 제외한 금융투자협회·생명보험협회·손해보험협회 등은 모두 관련 업권 법에 따라 금감원 감사 대상입니다. 하지만 금투협에 대한 금감원의 수시검사는 2022년 5월이 마지막이었고, 종합검사는 2014년 10월 이후 이뤄지지 않았습니다. 협회 운영상 문제는 회원사를 거쳐 투자자에게 간접적으로 영향을 미치기 때문에 중요성이 상대적으로 덜 부각됐던 탓입니다.코스피 상승과 함께 금융투자업계의 위상과 역할이 커지고, 관련 제도 정비도 속도를 내고 있습니다. 역할이 커지는 만큼 책임도 따르는 법입니다. 협회의 정보 제공 범위가 충분한지 점검해야 할 때가 아닐까요.