“대출·계좌 개설, 미리 처리하세요”…5일 오전 일부 서비스 중지

세줄 요약 한국신용정보원이 일반신용정보 시스템을 10년 만에 개편하면서 5일 오전 0시부터 8시까지 대출·리스·카드론 신규와 계좌 비대면 개설, 보증상품 처리, 본인신용정보 열람 등이 중지된다. 이체와 ATM 출금은 정상 이용할 수 있다. 5일 0시~8시 신용정보원 서비스 일시 중지

대출·계좌개설·보증상품 등 처리 제한

시스템 개편으로 보안 강화와 정보보호 추진

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대출과 계좌 개설 등 한국신용정보원의 일부 금융서비스가 5일 오전 0시부터 8시까지 일시 중지된다.2일 신용정보원에 따르면 이 기간 중지되는 서비스는 ▲대출, 리스, 할부, 신용카드, 카드론 등 여신상품의 신규·갱신·연장 ▲인터넷, 모바일을 통한 예금계좌 비대면 개설 ▲금융성, 이행성 보증상품의 신규·갱신·연장 ▲본인신용정보 열람 및 확인서 출력 등이다.다만 계좌 이체, 현금 자동 입출금기(ATM) 출금 및 현금서비스, 신용·체크카드 결제 등 일반신용정보 처리와 무관한 금융서비스는 정상 이용할 수 있다.신용정보원이 10년 만에 일반신용정보 시스템을 개편하기로 하면서 관련 서비스가 일시 중단되는 것이다. 일반신용정보 시스템은 금융기관이 고객과 금융거래 여부를 판단하기 위해 필요한 대출, 연체 정보 등 신용정보를 모으고 공유하는 시스템이다.이번 개편은 2016년 신용정보원이 출범한 뒤 첫 개편으로, 노후화된 장비를 교체하고 최신 기술을 활용할 수 있는 기반을 마련해 보안 체계를 강화한다는 데 목적이 있다. 정보 유출 위험을 최소화해 금융소비자의 금융정보를 보호하겠다는 것이다.유수영 신용정보원장은 “이번 시스템 개편은 단순히 오래된 장비를 교체하는 의미를 넘어, 향후 10년 이상 금융산업의 발전을 지탱하는 주춧돌을 세우는 작업”이라며 “이를 통해 인공지능(AI) 시대 금융혁신을 뒷받침하는 핵심 금융 인프라 기관으로 한 단계 도약할 것”이라고 밝혔다.