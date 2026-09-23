예금금리 3%인데 적금금리는 2%라고?

장기금리 급등에 이례적 역전

은행채 1년물 4%대로 올라

고금리 특판은 까다로운 조건

이미지 확대 예금금리보다 낮은 적금금리. 인공지능(AI) 생성 이미지 닫기 이미지 확대 보기 예금금리보다 낮은 적금금리. 인공지능(AI) 생성 이미지

세줄 요약 미국 장기 국채 금리 급등 여파로 국내 시중은행 예금금리가 빠르게 오르며 적금금리를 앞서는 이례적 현상이 나타났다. 5대 은행 1년 만기 예금은 최고 3.05~3.55%, 적금은 2.60~3.85% 수준이다. 우대조건이 까다로운 특판도 많다. 시중은행 예금금리, 적금금리 역전 현상 발생

장기금리 상승과 은행채 금리 급등이 배경

특판 적금은 고금리지만 조건과 한도 까다로움

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최근 장기금리 상승으로 주요 시중은행의 예금 금리가 적금 금리를 웃도는 이례적인 현상이 나타나고 있다.24일 은행연합회 공시에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행 등 5대 시중은행 대표상품의 1년 만기 예금금리는 전날 기준 최고 연 3.05~3.55%로 집계됐다. 최근 몇 주 사이 미국 장기 국채 금리 급등의 영향으로 줄줄이 예금금리를 인상한 결과다.반면 같은 만기의 적금 금리는 최고 2.60~3.85% 수준이었다. 예금 금리의 하단이 적금 금리 하단보다 0.45% 포인트 높지만, 상단은 적금 금리가 예금보다 0.30% 포인트 높았다. 적금 상품의 우대금리를 제외한 기본금리만 보면 2.10~3.20%로, 하단이 2%대 초반까지 내려간다.적금은 매월 일정 금액을 나눠 납입하는 구조여서 소비자들에게 제시되는 금리가 통상 예금보다 높게 책정된다. 예컨대 연 3% 적금에 매월 50만원씩 1년간 납입하면 첫 달 납입액은 1년 가까이 운용되지만 마지막 달 납입액에는 한 달치 이자만 붙는다.요즘은 장기금리 상승 여파로 예금금리가 빠르게 오르면서 이 같은 금리 구조가 뒤집히는 역전 현상이 나타나고 있다. 은행권 관계자는 “예금은 가입할 때 한번에 자금을 넣고 운용하는 구조라 1년물 움직임이 비교적 빠르게 반영된다. 적금은 같은 1년 만기 상품이라도 평균 운용기간이 짧아 단기금리 영향을 더 많이 받는다”고 말했다.실제 금융투자협회 채권정보센터에 따르면 지난 22일 기준 은행채(무보증·AAA) 1년물 금리는 4.092%로 4%대에 오른 반면, 6월물 금리는 3.754%로 0.338% 포인트 낮았다.은행이 2~3%대 금리 수신 상품만 팔고 있는 것은 아니다. 연합회에 공시되는 대표상품 외에도 비교적 높은 금리를 주는 상품들이 있지만, 첫 거래 고객이나 까다로운 조건을 제시하고 있어 기존 고객들의 불만이 적지 않다.KB국민은행은 최고 12% 금리를 제공하는 ‘KB카드 쓰담적금’ 10만좌 특판을 하고 있다. 기본금리는 2%지만, 우대조건을 충족하면 최대 10% 포인트의 추가 금리를 받을 수 있다.다만 제시한 숫자가 높은 데 반해 조건이 까다롭고, 받을 수 있는 이자도 많지 않다. 월 납입액과 한도를 각각 30만원과 6개월로 막아 둬서 우대금리를 꽉 채워도 받을 수 있는 이자는 세후 약 5만 3000원에 그친다. KB국민카드를 써야 하고 출금계좌의 평균잔액도 본다.신한은행도 20만좌 한도로 이달 말까지 최고 9% 금리를 제시한 ‘신한 적금 9단’ 특판을 진행하고 있다. 만기가 1년으로 국민은행보다는 길지만 월 납입액은 30만원으로 막혀있다. 기본금리 3%에 우대금리가 6% 포인트다. 우대금리를 받으려면 직전 6개월간 신한은행 수신 상품이 없어야 하고, 신한카드 결제실적도 필요하다.