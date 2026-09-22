KB국민은행·SAP코리아 맞손… 기업 시스템서 바로 금융 업무

이미지 확대 이환주(왼쪽) KB국민은행장과 신은영 SAP코리아 대표이사이 지난 18일 서울 여의도 국민은행 신관에서 ‘ERP 임베디드금융 생태계 공동 조성을 위한 업무협약’을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

KB국민은행 제공 닫기 이미지 확대 보기 이환주(왼쪽) KB국민은행장과 신은영 SAP코리아 대표이사이 지난 18일 서울 여의도 국민은행 신관에서 ‘ERP 임베디드금융 생태계 공동 조성을 위한 업무협약’을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

KB국민은행 제공

2026-09-22 B3면

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KB국민은행이 SAP코리아와 손잡고 기업 고객이 사내 경영 시스템에서 별도 금융 애플리케이션(앱)으로 이동하지 않고 금융 업무를 처리할 수 있는 서비스를 구축한다.국민은행은 지난 18일 SAP코리아와 ‘ERP 임베디드금융 생태계 공동 조성을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 21일 밝혔다. 협약식에는 이환주 국민은행장과 신은영 SAP코리아 대표이사가 참석했다. ERP(전사적자원관리)는 회계·인사·구매 등 기업 경영 업무를 통합 관리하는 시스템이다. SAP코리아는 글로벌 ERP 기업 SAP의 한국법인이다.양사는 SAP코리아의 ERP 솔루션에 국민은행의 금융 서비스를 접목하고 기업 트랜잭션 뱅킹과의 연계를 강화하기로 했다. 양사가 보유한 기업 고객 기반을 활용해 신규 고객 확보를 위한 공동 마케팅에도 나설 예정이다.