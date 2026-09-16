미국 국채금리 ‘마의 5%’ 돌파

韓 10년물 4.60%… 4년 만에 최고

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세줄 요약 미국 국채 10년물 금리가 장중 5.03%까지 오르며 2007년 이후 최고치를 기록했다. 국제유가 급등과 미국 물가 불안, FOMC의 0.25%포인트 인상 가능성 확대가 배경이다. 국내 국고채와 코스피도 동반 약세를 보였다. 미국 국채 10년물 금리 5% 돌파

유가 급등·물가 불안·FOMC 경계 확대

국내 국고채·코스피 동반 약세

2026-09-16 1면

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국제유가 급등에 주요국의 기준금리 인상 우려까지 겹치면서 미국 국채 10년물 금리가 ‘마의 5%’ 선을 넘어섰다. 이번 주 미국 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 금리 인상에 대한 시장 경계감이 커진 가운데 국내 국고채 금리도 줄줄이 연고점을 경신했고 급등한 국채금리가 위험자산 투자 심리를 위축시키며 국내 증시는 약세를 보였다.15일 인베스팅닷컴에 따르면 이날 오후 3시 미국 국채 10년물 금리는 전날보다 0.03% 포인트 오른 연 5.02%를 기록했다. 장중에는 5.03%까지 치솟아 2007년 7월 이후 최고치를 나타냈다. 미국 국채 10년물 금리가 5%를 넘어선 것은 2023년 10월 이후 약 3년 만이다. 당시에도 하루 동안만 5%를 웃돌았을 만큼 시장에서는 5%를 강한 ‘심리적 저항선’으로 여긴다.미국 국채금리를 끌어올린 가장 큰 요인은 유가 급등에 따른 물가 불안이다. 미국과 이란 전쟁이 길어지면서 국제유가는 배럴당 100달러를 넘어섰다. 유가가 오르면 생산·운송비가 뛰고 물가 상승세가 다시 강해질 수 있다. 그러면 미국 연방준비제도(연준)가 물가를 잡기 위해 기준금리를 올릴 가능성도 커진다.지난 11일 발표된 미국 소비자물가지수(CPI)는 지난해 같은 달보다 3.4% 올랐다. 에너지와 식품을 제외한 근원 CPI도 2.4% 상승했다. 모두 연준의 물가 목표인 2%를 웃돌면서 물가가 쉽게 잡히지 않을 것이라는 우려를 키웠다.17일 오전 3시 발표되는 FOMC 결과를 앞두고 기준금리 인상 전망도 한층 강해졌다. 시장의 금리 변경 기대를 보여 주는 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연준이 기준금리를 0.25% 포인트 올릴 가능성은 이날 한때 92.3%까지 높아졌다. 미국의 막대한 재정적자로 국채 발행이 늘어날 수 있다는 전망도 국채 가격을 낮추고 금리를 끌어올리는 요인이다.문제는 고금리가 얼마나 오래갈지다. 2023년에는 미국 국채 10년물 금리가 5%를 넘은 기간이 하루에 그쳤다. 그러나 이번에는 유가와 물가, 기준금리 인상 가능성, 미국 재정 불안이 동시에 얽혀 있어 5%대 금리가 장기화할 수 있다는 우려가 나온다.임재균 KB증권 연구원은 “연준이 기준금리를 올리면 물가 우려는 일부 진정될 수 있지만 유가 상승에 따른 단기금리 상승과 재정 불안 때문에 미국 국채 10년물 금리는 높은 수준을 이어 갈 수 있다”고 전망했다.미국발 금리 충격은 국내 금융시장에도 번지고 있다. 미국 국채금리가 오르면 국내 채권의 투자 매력이 상대적으로 떨어지기 때문에 국고채와 은행채 금리도 상승 압력을 받는다. 실제 이날 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 0.07% 포인트 오른 연 4.09%에, 10년물 금리는 0.06% 포인트 오른 연 4.60%에 장 마감했다. 각각 2023년 10월과 2022년 10월 이후 가장 높은 수준을 나타냈다.코스피도 국채금리 상승과 인공지능(AI) 투자 부담 여파에 전 거래일 대비 57.11포인트(0.85%) 내린 6627.26으로 거래를 마쳤다. 보합권에서 등락하다가 장중 지난 2일 이후 가장 낮은 6582.20까지 밀리기도 했다. 외국인이 1조 5000억원대, 기관도 1억원 가까이 순매도한 반면 개인만 8000억원대 순매수했다. 상대적으로 안정적인 미국 국채 수익률이 오르면 외국인 자금이 빠져나가 국내 증시에는 부담으로 작용한다. 이경민 대신증권 연구원은 “FOMC에서 금리 인상 우려가 팽배해 호재보다 악재에 민감한 흐름을 보이고 있지만 6600선에서 버틸 것”이라고 설명했다.