마일리지·포인트 동시 적립… 여행 혜택 강화

신한카드

이미지 확대 마일리지와 포인트가 동시에 적립되는 ‘신한카드 더클래식에어’.

신한카드 제공 닫기 이미지 확대 보기 마일리지와 포인트가 동시에 적립되는 ‘신한카드 더클래식에어’.

신한카드 제공

세줄 요약 신한카드가 프리미엄 여행 혜택을 강화한 더클래식에어를 출시했다. 대한항공 마일리지와 마이신한포인트를 동시 적립하며, 음식·해외·온라인쇼핑 업종은 추가 적립을 제공했다. 호텔 라운지 할인과 공항라운지 무료 이용도 포함했다. 신한카드, 더클래식에어 출시

마일리지·포인트 동시 적립

호텔·공항 라운지 혜택 강화

2026-09-14 18면

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신한카드는 프리미엄 여행 혜택을 강화한 ‘신한카드 더클래식에어(The CLASSIC Air)’를 출시했다.신한카드 더클래식에어는 대한항공 마일리지와 마이신한포인트의 동시 적립이 가능한 것이 특징이다. 여기에 호텔 라운지 할인, 공항라운지 무료 이용 등 프리미엄급 여행 서비스를 더 해 체감 혜택을 높였다.이 카드는 먼저 국내외 가맹점에서 이용 금액 1500원당 1마일리지를 적립해 준다. 요식(음식·제과·커피업종·배달앱), 해외, 온라인쇼핑(쿠팡·네이버플러스스토어·컬리·11번가·롯데ON·SSG.COM·G마켓) 업종에서는 추가 1마일을 더해 1500원당 2마일리지가 적립된다. 기본 적립은 한도가 없으며, 추가 적립은 월 최대 5000마일리지까지 가능하다.여기에 국내에서 슈퍼SOL 또는 SOL페이로 결제 시 이용 금액의 0.5%를 월 최대 2만 포인트까지, 해외 이용은 결제 수단과 무관하게 이용 금액의 1%를 한도 없이 적립해 준다.또한, 해당 카드 보유자는 대한항공 5000마일리지 또는 10만 마이신한포인트 중 하나를 선택해 연 1회 받을 수 있다. 연회비를 내고 해당 연도에 100만원 이상 이용한 고객이 대상이다.이 외에도 국내 8개 특급호텔 라운지 3만원 즉시 할인, 인천공항 주차 요금 할인 및 전 세계 공항 라운지 무료 이용 서비스가 제공된다. ﻿