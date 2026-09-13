퇴직연금 계좌로 국채 투자하면 포인트 제공

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이미지 확대 삼성증권 ‘퇴직연금 개인투자용 국채 이벤트’.

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세줄 요약 삼성증권은 퇴직연금(IRP·DC) 계좌에서 개인투자용 국채를 청약·배정받은 고객 500명을 추첨해 1만원 상당 포인트 쿠폰을 제공했다. 개인투자용 국채는 정부가 원리금을 보장하고 만기까지 보유하면 연복리 이율이 적용됐다. 퇴직연금 계좌 대상 국채 청약 이벤트 진행

배정 고객 500명 추첨해 포인트 쿠폰 제공

정부 보장 상품으로 안전자산 선택지 확대

2026-09-14 18면

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삼성증권은 퇴직연금(IRP·DC) 계좌 보유자를 대상으로 ‘퇴직연금 개인투자용 국채 이벤트’를 오는 12월 31일까지 진행한다고 13일 밝혔다.이번 이벤트는 퇴직연금 계좌에서 개인투자용 국채를 청약하고 배정을 끝낸 고객 가운데 500명을 추첨해 1만원 상당의 포인트 쿠폰을 준다.개인투자용 국채는 정부가 발행하고 국가가 원리금 지급을 보장하는 상품으로, 만기까지 보유하면 표면금리에 가산금리를 더한 이율에 연복리가 적용된다. 원금과 이자는 만기일에 일시 지급된다.퇴직연금 계좌로 투자할 경우 운용수익에 대한 과세가 인출 시점까지 미뤄지며, 연금으로 받으면 연금소득세가 적용된다. 연금저축과 합산해 연간 900만원까지 세액공제 혜택도 받을 수 있다.특히 퇴직연금은 위험자산 투자 한도가 적립금의 70%로 제한돼 있어 나머지 자금은 안전자산으로 운용해야 한다. 개인투자용 국채가 퇴직연금 투자 대상에 포함되면서 장기 운용을 원하는 가입자들의 안전자산 선택의 폭도 넓어질 수 있다.삼성증권 관계자는 “개인투자용 국채가 퇴직연금 고객의 투자 선택권을 넓히고 노후 자산의 안정성과 수익성을 높이는 데 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.이벤트 관련 자세한 내용은 삼성증권 모바일앱 ‘엡팝’(mPOP)과 삼성금융 통합앱 ‘모니모’에서 확인할 수 있다.