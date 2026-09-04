KB국민은행, 경영진 대상 AI ‘코파일럿’ 실무 교육

이미지 확대 이환주 KB국민은행장이 지난 2일 사내 인공지능(AI) 활용 교육에 참석해 직원들에게 AI의 중요성을 강조하고 있다.

KB국민은행 제공 닫기 이미지 확대 보기 이환주 KB국민은행장이 지난 2일 사내 인공지능(AI) 활용 교육에 참석해 직원들에게 AI의 중요성을 강조하고 있다.

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2026-09-04 B4면

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KB국민은행이 임원 및 본부장급 경영진을 대상으로 생성형 인공지능(AI) ‘코파일럿’을 실제 업무에 활용하는 실습 교육을 실시했다고 3일 밝혔다.교육은 지난달 25일과 이달 2일 두 차례에 걸쳐 서울 영등포구 국민은행 여의도 전산센터에서 진행됐다. 이환주 국민은행장을 포함한 경영진 50여명이 직접 실습에 참여했다. 경영진부터 AI 역량을 높여서 조직 전반에 AI 활용을 확대하겠다는 취지다.교육은 외부 위탁 없이 국민은행이 자체 설계해 진행했다. 각자 맡은 조직의 내년 사업 계획 초안을 생성형 AI와 함께 작성하는 실전형 프로젝트다. 이외에도 국민은행은 사업그룹별 AI 전담 인력을 배치해 AI 에이전트(비서) 개발을 주도하는 AI 전문조직을 신설했다. 전 직원의 AI 활용 우수사례 확산을 위한 프로그램도 도입했다.