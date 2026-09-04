물가 압박에 美·유럽·日도 긴축모드?… 이달 금리 인상 무게

시장 “美 0.25%P 올릴 가능성 70%”

연준 내부서도 “단호하게 올려야”

ECB·일본은행 인상 가능성 더 높아

한국도 대출금리·증시·환율 등 영향

이미지 확대 케빈 워시 미 연준 의장이 28일 물가에 대한 우려를 밝히면서 연준이 9월 금리를 올릴 것이라는 시장의 기대가 커지고 있다. 사진은 7월 미 연준에서 기자회견을 하고 있는 워시 의장.

로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 케빈 워시 미 연준 의장이 28일 물가에 대한 우려를 밝히면서 연준이 9월 금리를 올릴 것이라는 시장의 기대가 커지고 있다. 사진은 7월 미 연준에서 기자회견을 하고 있는 워시 의장.

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세줄 요약 미국과 유럽, 일본 중앙은행이 중동 불안과 국제유가 상승으로 이달 기준금리를 올릴 가능성이 커졌다. 연준과 ECB, BOJ가 동시에 긴축에 나서면 한국도 대출금리와 환율, 증시에서 부담이 커질 수 있다. 미국·유럽·일본, 이달 금리 인상 가능성 확대

중동 불안과 유가 상승, 물가 재자극 우려

한국, 대출금리·환율·증시 부담 확대 전망

2026-09-04 B3면

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미국과 유럽, 일본 등 주요국 중앙은행이 이달 줄줄이 기준금리를 올릴 수 있다는 전망이 커지고 있다. 중동 불안으로 국제유가와 물가가 다시 들썩이면서 각국 중앙은행이 물가를 잡기 위해 다시 긴축에 나설 가능성이 커진 것이다. 주요국이 실제 금리 인상에 나설 경우 한국도 대출금리와 증시, 환율 등에서 영향을 받을 수 있다.3일 금융권과 외신에 따르면 시장은 미국 연방준비제도(연준)가 오는 15~16일(현지시간) 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 0.25% 포인트 올릴 가능성을 약 70%로 보고 있다. 현재 연 3.50~3.75%인 금리는 인상 시 3.75~4.00%가 된다.가장 큰 이유는 좀처럼 잡히지 않는 물가다. 최근 미국의 이란 직접 타격으로 중동 불안이 커지면서 국제유가가 다시 오를 가능성이 높아졌다. 호르무즈 해협을 통한 원유 공급에 차질이 생기면 에너지 가격이 뛰고 물가를 더 밀어 올릴 수 있다.연준 내부에서도 금리 인상 목소리가 나온다. 마이클 바 연준 이사는 지난 1일 “인플레이션이 충분히 완화되지 않는다면 단호하게 금리를 올려야 한다”고 밝혔다. 다만 도널드 트럼프 미국 대통령이 금리 인상을 경계하고 있어 실제 인상 시기가 늦춰질 가능성도 있다.유럽중앙은행(ECB)도 이달 금리를 올릴 가능성이 연준보다 더 높다. 유로존의 8월 물가상승률은 3.3%로 7월 2.9%보다 크게 높아졌다. ECB는 지난 6월 2년 9개월 만에 정책금리를 0.25% 포인트 올린 뒤 7월에는 동결했다. 이 때문에 시장 스와프 거래는 지난 1일 금리 인상 확률을 96.6%로 반영했다. 일본은행(BOJ)도 오는 17~18일 기준금리를 연 1.0%에서 1.25% 안팎으로 올릴 것이란 전망이 나온다. 엔화 약세로 수입물가가 오르는 것을 막기 위해 금리를 높여 엔화 가치를 떠받칠 필요성이 커져서다.주요국이 동시에 금리를 올리면 한국은행의 고민도 깊어진다. 미국 금리가 오르면 한미 금리 차가 다시 벌어져 외국인 자금 유출과 원화 약세 압력이 커질 수 있다. 가계와 기업의 이자 부담도 커질 수 있다. 미국 금리 상승이 국내 채권금리를 밀어 올리면 은행의 자금 조달비용이 높아져 주택담보대출과 신용대출 금리가 오를 수 있다. 우석진 명지대 경제학과 교수는 “글로벌 기준금리가 오르면 국내 증시에 일부 부정적인 영향이 있을 순 있지만 한은의 우선순위는 물가와 원화 가치”라며 “글로벌 금리 상승 사이클에서 한은이 가만히 있을 수는 없을 것”이라고 했다.