[사고] ‘서울 상생금융대상’ 주인공을 찾습니다

세줄 요약 서울신문이 제4회 서울 상생금융대상의 주인공을 찾는다. 이 상은 금융위원회와 금융감독원이 후원하며, 한 해 동안 금융서비스 발전과 중소기업·소상공인과의 상생협력에 기여한 금융회사와 금융인을 기린다. 은행·보험·증권 등 다양한 부문에서 응모할 수 있다. 제4회 서울 상생금융대상 주인공 공모

금융위·금감원 후원, 상생협력 성과 시상

은행·보험·증권 등 기관·개인 응모

2026-09-04 2면

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서울신문이 ‘제4회 서울 상생금융대상’의 주인공을 찾습니다. 금융위원회와 금융감독원이 후원하는 서울 상생금융대상은 한 해 동안 금융서비스 발전뿐 아니라 중소기업·소상공인과 상생협력에 기여한 금융회사·금융인의 성과와 노고를 기리는 국내 최고 권위의 상입니다. 국내 금융 산업의 경쟁력 강화와 상생경영, 소비자 신뢰도 제고 등에 노력한 금융회사와 관계자들의 많은 관심과 참여를 부탁드립니다.■ 응모부문 : 은행 부문, 보험 부문, 증권 부문, 자산운용 부문, 여신금융 부문, 생활금융 부문 등 기관이나 개인■ 접수기간 : 2026년 9월 11일까지■ 심사 : 2026년 9월 17일■ 시상식 : 2026년 10월 20일 오후 3시 한국프레스센터 19층 매화홀■ 후원 : 금융위원회, 금융감독원, 전국은행연합회, 금융투자협회, 생명보험협회, 손해보험협회, 여신금융협회, 저축은행중앙회■ 접수 : 서울신문 마케팅본부 서울상생금융 담당자 (02) 2000-9382 e-mail : solleo@seoul.co.kr