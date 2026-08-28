KB금융 차기 회장 양종희·이재근·권광석 3파전

새달 11일 심층면접 후 확정

양 회장 연임가능성에 ‘무게’

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세줄 요약 KB금융지주 차기 회장 후보가 양종희 현 회장, 이재근 부문장, 권광석 전 우리은행장 3명으로 좁혀졌다. 다음 달 추가 심층 면접 뒤 1명을 확정하고, 11월 임시 주총에서 최종 선임할 예정이다. 차기 회장 숏리스트 3명 압축

양종희 연임 가능성에 무게

11월 임시 주총 선임 예정

2026-08-28 B3면

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KB금융지주 차기 회장 최종 후보군(숏리스트)에 양종희(왼쪽) 현 KB금융 회장과 이재근(가운데) KB금융 글로벌·자산관리(WM)·중소기업금융(SME) 부문장, 권광석(오른쪽) 전 우리은행장 등 3명이 이름을 올렸다.KB금융 회장후보추천위원회(회추위)는 27일 차기 회장 후보군 6명을 대상으로 심층 면접을 진행한 뒤 2차 숏리스트를 이들 3명으로 압축했다고 밝혔다. 회추위는 다음 달 11일 최종 후보 3명을 대상으로 추가 심층 면접을 진행한 뒤 차기 회장 후보 1명을 확정할 예정이다.최종 후보가 관련 법령에 따른 자격 검증을 통과하면 10월 2일 회추위와 이사회 추천을 거쳐 11월 임시 주주총회에서 회장으로 선임된다. 양 회장의 임기는 11월 20일까지다.업계에서는 양 회장의 연임 가능성에 무게가 실린다. 무엇보다 실적이 뒷받침하고 있다. KB금융의 올해 상반기 당기순이익은 3조 8846억원으로 전년 동기보다 13.1% 증가해 반기 기준 역대 최대를 기록했다.그간 변수로 꼽혔던 금융당국의 지배구조 개선안이 이번 회장 인선에 미칠 영향도 제한적일 것으로 보인다. 금융당국은 당초 지난 3월까지 개선안을 내놓는 것을 목표로 해 KB금융 회장 선임 절차가 사실상 첫 시험대가 될 것이라는 관측이 나왔다. 그러나 세부 사항을 조율하는 과정에서 발표가 미뤄졌다. 금융감독원의 KB금융과 KB국민은행에 대한 정기검사도 다음 달로 연기되면서 이번 회장 선임 절차와 시기가 엇갈리게 됐다.다만 국세청이 최근 KB국민은행을 상대로 특별 세무조사에 착수한 점은 변수다. 조사를 맡은 서울지방국세청 조사4국은 정기 세무조사가 아닌 기업의 탈세 의혹 등을 들여다보는 비정기 세무조사를 주로 담당해 ‘재계 저승사자’로 불린다.조화준 KB금융 회추위원장은 “이번 경영승계 절차는 공정하고 객관적인 기준에 따라 투명하게 진행되고 있다”며 “모든 이해관계자가 신뢰할 수 있는 최고의 적임자가 차기 회장으로 선임될 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다”고 말했다.