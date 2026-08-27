기준금리 3%… 고물가에 선제 인상

한은, 0.25%P 올려 두 달 연속 인상

올 성장률 전망 2.6→ 3.3%로 상향

이미지 확대 신현송 한국은행 총재가 27일 기준금리를 두달 연속 올린 이후 기자들 질문에 답하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 신현송 한국은행 총재가 27일 기준금리를 두달 연속 올린 이후 기자들 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 한국은행이 기준금리를 2.75%에서 3.00%로 0.25%포인트 올렸다. 두 달 연속 인상은 3년 7개월 만의 일이며, 물가 압력과 가계부채를 함께 고려한 선제 대응이다. 성장률 전망은 높이고 물가 전망은 유지했다. 기준금리 2.75%→3.00% 인상

두 달 연속 인상, 3년 7개월 만

물가 압력·가계부채 선제 대응

2026-08-28 1면

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한국은행 금융통화위원회가 27일 기준금리를 연 2.75%에서 3.00%로 0.25% 포인트 올렸다. 지난달에 이어 두 달 연속 금리를 올리는 ‘백투백’ 인상이다. 금통위가 기준금리를 연달아 인상한 것은 2022년 4월∼2023년 1월까지 7차례 연속 인상한 이후 3년 7개월 만이다.금통위는 이날 기준금리 인상에 금통위원 7명 중 6명이 찬성했으며, 황건일 위원 1명이 동결하자는 소수의견을 냈다고 공개했다.금통위가 연속 인상에 나선 것은 과거 세 차례밖에 없었을 정도로 이례적이다. 경기 회복세는 예상보다 강하지만 물가 압력은 쉽게 꺾이지 않고 있다고 한은이 판단한 셈이다. 7월 소비자물가 상승률은 2.8%로 낮아졌지만 근원물가는 2.6%로 2년 7개월 만에 가장 높았다.이는 물가 불씨가 더 커지기 전에 선제적으로 대응하기 위해서다. 이번 인상이 수도권 집값과 가계부채 증가세를 누그러뜨리는 데도 도움이 될 것으로 봤다.추가 인상 가능성도 열어 뒀다. 신현송 한은 총재는 금통위원들의 향후 6개월 기준금리 전망 중간값이 3.25%라며, 현재 3.00%에서 한 차례 정도 더 올리는 완만한 인상 경로를 예상한다고 밝혔다.한은은 이날 올해 경제성장률 전망도 기존 2.6%에서 3.3%로 0.7% 포인트 대폭 상향했다. 내년 전망 역시 2.1%에서 2.9%로 높였다. 소비자물가 상승률 전망은 올해 2.7%, 내년 2.3%로 유지했다. 다만 근원물가 전망은 올해와 내년 모두 2.5%로 높였다.