농협은행, 농어촌 초등생 꿈 심어준 ‘초록사다리’

이미지 확대 강태영(맨 앞줄 왼쪽에서 세 번째) NH농협은행장, 박창달(네 번째) 한국장학재단 이사장 및 참석자들이 12일 충남 천안 소노벨에서 열린 ‘2026년 푸른등대 NH농협은행 초록사다리 여름캠프’에서 기념촬영을 하고 있다.

NH농협은행 제공 닫기 이미지 확대 보기 강태영(맨 앞줄 왼쪽에서 세 번째) NH농협은행장, 박창달(네 번째) 한국장학재단 이사장 및 참석자들이 12일 충남 천안 소노벨에서 열린 ‘2026년 푸른등대 NH농협은행 초록사다리 여름캠프’에서 기념촬영을 하고 있다.

NH농협은행 제공

2026-08-13 B4면

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NH농협은행이 교육 환경이 열악한 농어촌 지역 초등학생들의 공부와 진로 탐색을 돕는다.농협은행은 12일 충남 천안 소노벨에서 한국장학재단과 함께 ‘2026년 푸른등대 NH농협은행 초록사다리 여름캠프’를 열었다. 강태영 농협은행장과 박창달 한국장학재단 이사장, 대학생과 초등학생 등 500여명이 참석했다.‘초록사다리 캠프’는 농협은행이 후원하고 한국장학재단이 2020년부터 운영하는 교육 지원 사업이다. 대학생들이 농촌지역 학교를 찾아 약 5일간 초등학생들의 공부를 돕고 진로 상담을 해준다. 이후 학생들은 2박 3일간 진로체험과 문화공연 등을 경험한다. 농협은행은 금융교육도 진행한다.강 행장은 “앞으로도 미래세대가 꿈과 희망을 키우고 건강하게 성장할 수 있도록 다양한 사회공헌 활동을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.