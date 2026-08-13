농협은행, 농어촌 초등생 꿈 심어준 ‘초록사다리’

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강태영(맨 앞줄 왼쪽에서 세 번째) NH농협은행장, 박창달(네 번째) 한국장학재단 이사장 및 참석자들이 12일 충남 천안 소노벨에서 열린 ‘2026년 푸른등대 NH농협은행 초록사다리 여름캠프’에서 기념촬영을 하고 있다.
NH농협은행 제공
NH농협은행 제공
NH농협은행이 교육 환경이 열악한 농어촌 지역 초등학생들의 공부와 진로 탐색을 돕는다.
농협은행은 12일 충남 천안 소노벨에서 한국장학재단과 함께 ‘2026년 푸른등대 NH농협은행 초록사다리 여름캠프’를 열었다. 강태영 농협은행장과 박창달 한국장학재단 이사장, 대학생과 초등학생 등 500여명이 참석했다.
‘초록사다리 캠프’는 농협은행이 후원하고 한국장학재단이 2020년부터 운영하는 교육 지원 사업이다. 대학생들이 농촌지역 학교를 찾아 약 5일간 초등학생들의 공부를 돕고 진로 상담을 해준다. 이후 학생들은 2박 3일간 진로체험과 문화공연 등을 경험한다. 농협은행은 금융교육도 진행한다.
강 행장은 “앞으로도 미래세대가 꿈과 희망을 키우고 건강하게 성장할 수 있도록 다양한 사회공헌 활동을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.
2026-08-13 B4면
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