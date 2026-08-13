정진완 우리은행장 ‘사람 살리는 금융’ 릴레이 참여

이미지 확대 정진완(가운데) 우리은행장이 12일 서울 중구 우리은행 본점에서 직원들과 함께 ‘사람 살리는 금융’ 캠페인에 참여해 기념촬영을 하고 있다.

우리은행 제공 닫기 이미지 확대 보기 정진완(가운데) 우리은행장이 12일 서울 중구 우리은행 본점에서 직원들과 함께 ‘사람 살리는 금융’ 캠페인에 참여해 기념촬영을 하고 있다.

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2026-08-13 B4면

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정진완 우리은행장이 금융 취약계층 지원을 위한 ‘사람 살리는 금융 릴레이 캠페인’에 참여했다.우리은행은 정 행장이 조용병 은행연합회장의 지목을 받아 캠페인에 동참했다고 12일 밝혔다. 이 캠페인은 지난달 김은경 서민금융진흥원장이 시작한 공익 캠페인으로, 불법사금융으로 어려움을 겪는 국민을 보호하고 ‘사람을 살리는 금융’의 가치를 확산하자는 취지다. 참여자가 캠페인 취지를 담은 사진을 소셜미디어(SNS)에 게시한 뒤 다음 주자를 지목하는 방식으로 진행된다.정 행장은 “우리은행은 앞으로도 금융 취약계층을 돕고 살리는 포용금융을 적극 실천해 서민금융 지원에 앞장서겠다”고 말했다. 정 행장은 다음 참여자로 강태영 NH농협은행장과 윤호영 카카오뱅크 대표를 지목했다.