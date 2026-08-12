투자부터 해외 진출까지… 스타트업 지원 강화

한국투자금융그룹

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한국투자증권 제공

세줄 요약 한국투자금융그룹이 계열사 협력을 바탕으로 창업 초기 투자부터 후속 투자, 글로벌 진출까지 지원하는 체계를 강화한다. 자립준비청년 창업팀에는 사업비와 멘토링, 컨설팅을 제공하고, 미국 액셀러레이터와 협약해 방산·드론 스타트업의 해외 진출도 돕는다. 계열사 협력 통한 스타트업 지원 체계 강화

자립준비청년 창업팀 선발, 사업비·멘토링 제공

미국 협약·해커톤·워크숍으로 해외 진출 지원

2026-08-13 17면

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한국투자금융그룹이 투자와 육성, 해외 진출 지원을 아우르는 스타트업 지원 체계를 강화하고 있다.12일 한국투자금융그룹에 따르면 자회사 한국투자증권은 한국투자액셀러레이터, 한국투자파트너스 등 그룹 계열사와 협력해 창업 초기 투자부터 후속 투자, 글로벌 진출까지 기업 성장 단계별 지원 프로그램을 운영한다.특히 한국투자증권은 자립준비청년의 창업과 경제적 자립을 돕기 위한 ‘한국투자 드림 셰르파’를 출범해 5개팀을 선발했다. 선발팀에는 최대 2000만원의 사업 지원금과 함께 전담 퍼실리테이터(조력자)의 1대1 멘토링, 세무·회계 컨설팅, 팝업스토어 운영 기회 등을 제공한다.기술 기반 스타트업의 해외 진출 지원도 강화하고 있다. 한국투자액셀러레이터는 지난달 미국 오리건 UAS 액셀러레이터와 업무협약을 체결하고 국내 방산·드론 스타트업의 미국 시장 진출을 지원하기로 했다. 또한 지난 6월에는 글로벌 AI 기업 앤트로픽, 소프트웨어 개발 플랫폼 레플릿과 공동으로 스타트업 해커톤을 개최했으며, 앞서 3월에는 마이크로소프트와 함께 포트폴리오 기업 대상 글로벌 진출 전략 워크숍을 진행했다.한국투자액셀러레이터 투자 기업 가운데 창업 3년 미만 기업 비중은 66%에 달하며, 지난해 신규 투자 규모는 120억원으로 전년 대비 15% 증가했다. ﻿