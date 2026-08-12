선별급여 암 치료 특약 배타적사용권 획득

한화생명

이미지 확대 한화생명 본사가 있는 서울 여의도 63빌딩 전경.

한화생명 제공 닫기 이미지 확대 보기 한화생명 본사가 있는 서울 여의도 63빌딩 전경.

한화생명 제공

세줄 요약 한화생명이 선별급여 암 치료의 높은 본인 부담을 보장하는 ‘선별급여 암주요치료보장S특약Ⅱ’를 출시해 생명보험협회로부터 9개월 배타적사용권을 받았다. 기존 암보험의 보장 공백을 메우는 상품이다. 선별급여 암 치료비 부담 완화 특약 출시

생명보험협회 9개월 배타적사용권 획득

기존 암보험 보장 공백 메우는 구조

2026-08-13 17면

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한화생명은 암 환자의 실질적인 치료비 부담을 줄이기 위해 개발한 ‘선별급여 암주요치료보장S특약Ⅱ’(연1회)가 생명보험협회로부터 9개월 배타적사용권을 획득했다고 12일 밝혔다.해당 특약은 ‘한화생명 시그니처H암보험’과 ‘한화생명 시그니처 H통합보험’에 탑재됐으며, ﻿환자 본인 부담이 큰 선별급여 암 치료를 보장하는 것이 특징이다.선별급여는 건강보험이 일부 적용되는 치료 항목으로, 환자 본인 부담률이 30~90%에 달한다. 일반 급여 항목과 달리 산정특례나 본인부담상한제 혜택을 받을 수 없어 실제 의료비 부담이 큰 것으로 알려져 있다.암 환자의 연간 진료비는 2015년 약 4조 9000억원에서 2024년 약 10조 8000억원으로 10년 새 두 배 이상 증가했다. 그러나 기존 암보험은 일반 급여나 비급여 치료 중심으로 보장이 이뤄져 선별급여 치료에 대한 보장 공백이 존재했다.한화생명은 보험금 청구 및 실손보험 데이터를 분석해 선별급여 구간의 의료비 부담을 파악하고, 선별급여 암 주요치료 보장을 도입했다. 이번 특약은 포괄형 암 주요치료 보장과 비급여 암 주요치료 보장 사이를 연결하는 3단 보장 구조로 설계돼 가입자가 치료비 부담 수준에 맞춰 보장을 선택할 수 있도록 했다.한화생명은 이번 특약을 포함해 최근 1년간 생명보험협회에 등록된 배타적사용권 24건 가운데 9건을 확보했다.