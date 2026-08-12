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선별급여 암 치료 특약 배타적사용권 획득

김예슬 기자
김예슬 기자
입력 2026-08-12 23:54
수정 2026-08-12 23:54
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한화생명

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한화생명 본사가 있는 서울 여의도 63빌딩 전경. 한화생명 제공
한화생명 본사가 있는 서울 여의도 63빌딩 전경.
한화생명 제공


한화생명은 암 환자의 실질적인 치료비 부담을 줄이기 위해 개발한 ‘선별급여 암주요치료보장S특약Ⅱ’(연1회)가 생명보험협회로부터 9개월 배타적사용권을 획득했다고 12일 밝혔다.

해당 특약은 ‘한화생명 시그니처H암보험’과 ‘한화생명 시그니처 H통합보험’에 탑재됐으며, ﻿환자 본인 부담이 큰 선별급여 암 치료를 보장하는 것이 특징이다.

선별급여는 건강보험이 일부 적용되는 치료 항목으로, 환자 본인 부담률이 30~90%에 달한다. 일반 급여 항목과 달리 산정특례나 본인부담상한제 혜택을 받을 수 없어 실제 의료비 부담이 큰 것으로 알려져 있다.

암 환자의 연간 진료비는 2015년 약 4조 9000억원에서 2024년 약 10조 8000억원으로 10년 새 두 배 이상 증가했다. 그러나 기존 암보험은 일반 급여나 비급여 치료 중심으로 보장이 이뤄져 선별급여 치료에 대한 보장 공백이 존재했다.

한화생명은 보험금 청구 및 실손보험 데이터를 분석해 선별급여 구간의 의료비 부담을 파악하고, 선별급여 암 주요치료 보장을 도입했다. 이번 특약은 포괄형 암 주요치료 보장과 비급여 암 주요치료 보장 사이를 연결하는 3단 보장 구조로 설계돼 가입자가 치료비 부담 수준에 맞춰 보장을 선택할 수 있도록 했다.



한화생명은 이번 특약을 포함해 최근 1년간 생명보험협회에 등록된 배타적사용권 24건 가운데 9건을 확보했다.
김예슬 기자
세줄 요약
  • 선별급여 암 치료비 부담 완화 특약 출시
  • 생명보험협회 9개월 배타적사용권 획득
  • 기존 암보험 보장 공백 메우는 구조
2026-08-13 17면
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