아파트 관리비 10% 할인… 선택형 혜택 담아

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이미지 확대 아파트 관리비 절감에 도움을 주는 ‘KB 유 프라임 카드’.

KB국민카드 제공 닫기 이미지 확대 보기 아파트 관리비 절감에 도움을 주는 ‘KB 유 프라임 카드’.

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세줄 요약 KB국민카드가 여름철 생활요금 부담을 겨냥해 KB 유 프라임 카드를 선보였다. 이용자는 매달 일상팩과 가족팩 중 하나를 골라 쓰고, 가족팩을 선택하면 아파트 관리비와 도시가스 요금을 10% 할인받았다. 온라인 장보기와 병원·약국 등도 혜택 대상이다. 선택형 혜택 카드 KB 유 프라임 출시

가족팩 선택 시 관리비·도시가스 10% 할인

일상팩·가족팩 매달 변경 가능

2026-08-13 17면

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여름철 전기료와 아파트 관리비 등 생활요금 부담이 커진 가운데 KB국민카드가 선보인 ‘KB 유 프라임(YOU Prime) 카드’가 주목받고 있다.12일 KB국민카드에 따르면 KB 유 프라임 카드는 KB국민카드의 신규 브랜드 체계인 ‘ALL·YOU·NEED’ 가운데 ‘YOU’ 영역을 대표하는 상품으로, 사용자가 매달 ‘일상팩’과 ‘가족팩’ 중에 원하는 혜택을 선택해 이용할 수 있﻿다. 특히 가족팩을 선택하면 아파트 관리비와 도시가스 요금 등 생활요금 항목에서 10% 할인 혜택을 받을 수 있﻿다.할인 한도는 전월 이용실적에 따라 월 5000원부터 최대 1만원까지 제공된다. 생활요금 외에도 온라인 장보기, 일상케어(병원·약국·미용실·세탁소), 학원, 대형마트, 카페 등의 영역에서도 할인 혜택을 지원한다.이용자는 매달 일상팩과 가족팩 중 하나를 선택할 수 있으며, ‘KB 페이’(KB Pay) 앱이나 KB국민카드 홈페이지를 통해 익월 적용 기준으로 바꿀 수 있다. 또한 전월 이용실적이 기준에 미치지 못한 경우에도 ‘전월실적 채워드림’ 서비스를 신청하면 분기 1회, 연 최대 4회까지 할인 혜택을 유지할 수 있다. 연회비는 3만원이며, KB 페이 앱과 KB국민카드 홈페이지에서 발급 신청이 가능하다.KB국민카드 관계자는 “고객의 다양한 생활 패턴에 맞춰 혜택을 직접 선택할 수 있도록 설계했다”﻿고 말했다.