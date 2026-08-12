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연 20만원 기프트… 포르쉐 고객 혜택 풍성

김예슬 기자
김예슬 기자
입력 2026-08-12 23:53
수정 2026-08-12 23:53
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삼성카드

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포르쉐 공식 서비스센터 이용 혜택 등을 담은 ‘포르쉐 삼성카드’. 삼성카드 제공
포르쉐 공식 서비스센터 이용 혜택 등을 담은 ‘포르쉐 삼성카드’.
삼성카드 제공


삼성카드가 포르쉐 고객을 위한 프리미엄 제휴 상품인 ‘포르쉐 삼성카드’를 출시했다고 12일 밝혔다.

이 카드는 삼성카드와 포르쉐코리아가 전략적 업무협약을 체결한 이후 선보이는 상품으로, 포르쉐 공식 서비스센터 이용 혜택과 프리미엄 라이프스타일 서비스를 한 장에 담았다.

포르쉐 삼성카드는 포르쉐 공식 서비스센터, 백화점, 항공, 호텔·리조트, 골프 업종에서 사용할 수 있는 10만원 할인 기프트를 연 2회 제공해 연간 최대 20만원의 할인 혜택을 지원한다.

차량 관련 혜택으로는 포르쉐 공식 서비스센터에서 수리·보증 서비스, 서비스 상품, 포르쉐 라이프스타일(PLX) 제품 결제 시 삼성카드 포인트를 4% 적립해 준다. 또한 주유소 이용금액의 5%, 전기차 충전요금의 20%를 월 최대 3만 포인트까지 제공한다.

국내외 가맹점 이용 시에도 적립 혜택이 있다. 해외 가맹점은 3%, 백화점·프리미엄 아웃렛·항공·호텔·리조트·골프 업종은 2%, 면세점은 1.5%, 그 외 국내외 가맹점은 1%를 적립해 준다. 연회비는 국내전용과 해외겸용(마스터카드) 모두 30만원이다.


비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

삼성카드는 카드 출시를 기념해 오는 31일까지 포르쉐 삼성카드를 발급받고 이벤트에 응모하면 ‘포르쉐 라이프스타일 하드케이스 트롤리 미니 블랙’을 준다.
김예슬 기자
세줄 요약
  • 포르쉐 고객용 제휴카드 출시
  • 연 20만원 할인 기프트 제공
  • 서비스센터·주유·충전 적립 확대
2026-08-13 17면
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