연 20만원 기프트… 포르쉐 고객 혜택 풍성

삼성카드

이미지 확대 포르쉐 공식 서비스센터 이용 혜택 등을 담은 ‘포르쉐 삼성카드’.

삼성카드 제공 닫기 이미지 확대 보기 포르쉐 공식 서비스센터 이용 혜택 등을 담은 ‘포르쉐 삼성카드’.

삼성카드 제공

세줄 요약 삼성카드가 포르쉐코리아와 전략적 협약을 바탕으로 ‘포르쉐 삼성카드’를 출시했다. 공식 서비스센터와 백화점, 항공, 호텔·리조트, 골프 업종에서 쓸 수 있는 10만원 할인 기프트를 연 2회 제공해 연간 최대 20만원 혜택을 준다. 포르쉐 고객용 제휴카드 출시

연 20만원 할인 기프트 제공

서비스센터·주유·충전 적립 확대

2026-08-13 17면

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삼성카드가 포르쉐 고객을 위한 프리미엄 제휴 상품인 ‘포르쉐 삼성카드’를 출시했다고 12일 밝혔다.이 카드는 삼성카드와 포르쉐코리아가 전략적 업무협약을 체결한 이후 선보이는 상품으로, 포르쉐 공식 서비스센터 이용 혜택과 프리미엄 라이프스타일 서비스를 한 장에 담았다.포르쉐 삼성카드는 포르쉐 공식 서비스센터, 백화점, 항공, 호텔·리조트, 골프 업종에서 사용할 수 있는 10만원 할인 기프트를 연 2회 제공해 연간 최대 20만원의 할인 혜택을 지원한다.차량 관련 혜택으로는 포르쉐 공식 서비스센터에서 수리·보증 서비스, 서비스 상품, 포르쉐 라이프스타일(PLX) 제품 결제 시 삼성카드 포인트를 4% 적립해 준다. 또한 주유소 이용금액의 5%, 전기차 충전요금의 20%를 월 최대 3만 포인트까지 제공한다.국내외 가맹점 이용 시에도 적립 혜택이 있다. 해외 가맹점은 3%, 백화점·프리미엄 아웃렛·항공·호텔·리조트·골프 업종은 2%, 면세점은 1.5%, 그 외 국내외 가맹점은 1%를 적립해 준다. 연회비는 국내전용과 해외겸용(마스터카드) 모두 30만원이다.삼성카드는 카드 출시를 기념해 오는 31일까지 포르쉐 삼성카드를 발급받고 이벤트에 응모하면 ‘포르쉐 라이프스타일 하드케이스 트롤리 미니 블랙’을 준다.