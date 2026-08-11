NH농협카드, VVIP 전용 ‘디 오리진스’ 카드 출시

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NH농협카드의 프리미엄 라인 ‘디 오리진스’ 플레이트.
NH농협카드 제공
NH농협카드 제공
NH농협카드가 자산가를 겨냥한 최고급 VVIP 전용 신용카드 ‘디 오리진스’(the Origins)를 출시했다고 10일 밝혔다. 농협카드 프리미엄 라인업 중 최상위 등급 카드다. 복잡한 제한 없이 기본 적립 혜택을 제공하는 게 특징이다. 전월 실적 50만원 이상을 충족하면 국내 전 가맹점 이용 금액의 1%, 해외 가맹점 이용 금액의 2%를 NH포인트로 적립해 준다. 특히 적립 한도에 제한이 없어 고액 결제가 많은 VVIP 고객이 혜택을 누릴 수 있도록 설계했다. 프리미엄 대리운전 서비스는 일 4회, 연 10회까지 무료로 제공한다. 국내외 공항 라운지를 일 4회, 연 20회까지 동반자와 자유롭게 이용할 수 있다. 연회비는 국내외 겸용(마스터카드) 300만원, 국내 전용 299만원이다.
2026-08-11 B4면
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