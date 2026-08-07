‘전강후약’ 코스피, 6200선 약보합 마감…0.60%↓

중동 불안·美 고용 경계감

외국인 8000억원대 순매도

이미지 확대 코스피가 전장보다 37.61포인트(0.60%) 내린 6258.77에 장을 마친 7일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 코스피가 전장보다 37.61포인트(0.60%) 내린 6258.77에 장을 마친 7일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 코스피가 7일 장 초반 1% 넘게 오르며 출발했으나 상승분을 지키지 못하고 6258.77에 마감했다. 외국인 8589억원 순매도가 부담이 됐고, 중동 정세 불안과 미국 고용보고서 발표를 앞둔 경계감이 투자심리를 위축시켰다. 코스닥도 하락 전환했다. 장 초반 반등 뒤 상승분 반납, 전강후약 장세

외국인 8589억원 순매도, 경계감 확대

코스피 6258.77 마감, 코스닥도 하락 전환

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코스피가 7일 장 초반 반등했으나 뒷심을 이어가지 못하는 ‘전강후약’ 장세를 나타냈다. 중동 정세 불안과 미국 고용지표 발표 앞 경계감까지 겹치며 외국인 투자자의 관망세가 짙어진 영향이다.한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전장보다 37.61포인트(0.60%) 내린 6258.77에 장을 마쳤다. 전날 지수는 전장 대비 4.58% 급락해 6300선 아래로 밀려났는데, 이날도 이틀째 하락세를 이어갔다.이날 지수는 전장보다 1.09% 오른 6365.07에 개장해 장 중 한때 6415.60까지 올랐다. 그러나 이후 상승분을 반납, 6200선이 깨지기도 했다.외국인이 ‘팔자’로 돌아선 점이 지수 상승에 제동을 걸었다. 이날 코스피 시장에서 외국인은 8589억원어치 순매도했다. 개인은 2677억원, 기관은 5790억원 순매수했다.간밤 뉴욕증시 3대 지수가 호르무즈 해협 봉쇄 우려가 다시 커지면서 하락한 데다, 이날 저녁 미국 고용보고서 공개를 앞두고 외국인 투자자의 경계감이 커진 것으로 분석된다.반도체 대형주 주가는 엇갈렸다. 삼성전자는 전 거래일보다 0.22% 오른 23만 1000원에 마감하며 강보합을 나타냈다. 반면 SK하이닉스는 4.88% 떨어진 142만 2000원에 거래를 마쳤다.코스닥 지수는 전장보다 2.86포인트(0.36%) 내린 798.81에 거래를 마치며 6거래일 만에 하락세로 돌아섰다.서울외환시장에서 원·달러 환율은 전날보다 7.7원 내린 1416.1원에 주간거래를 마쳤다.