반년 만에 1년 치 벌었는데…증권가, 한국금융지주 목표가 줄하향

기준금리 인상·증시 변동성 확대 영향권

“거래대금 2Q 118조→3Q 75조로 줄 듯”

서울 영등포구에 위치한 한국투자증권 본사 전경. 한국투자증권 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울 영등포구에 위치한 한국투자증권 본사 전경. 한국투자증권 제공

세줄 요약 한국투자증권이 상반기 영업이익 2조1701억원을 기록해 지난해 연간 실적에 근접했으나, 증권가는 한국금융지주 목표주가를 28만6000원~37만원으로 낮췄다. 증시 변동성 확대, 금리 인상, 보험사 인수 변수 등이 주가 부담으로 지적됐다. 한국투자증권 상반기 영업이익 2조1701억원 기록

증권가, 한국금융지주 목표주가 28.6만~37만원 하향

증시 변동성·금리 인상·인수 변수 주가 부담

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한국금융지주의 핵심 자회사인 한국투자증권이 올 상반기에만 지난해 연간 영업이익에 가까운 실적을 올렸으나, 증권가는 한국금융지주에 대한 목표주가를 줄줄이 내리고 있다.7일 에프앤가이드에 따르면 메리츠·삼성·NH·KB·신한·대신·iM·다올투자증권 등은 전날 한국금융지주 실적 발표 이후 목표주가를 하향했다. 이들 증권사가 제시한 목표주가는 28만 6000원~37만원이다. 40만원대 전망까지 제시됐던 데서 낮아졌다.한국투자증권은 전날 상반기 연결 기준 영업이익이 2조 1701억 원으로 전년 동기 대비 89.1% 증가했다고 밝혔다. 지난해 연간 영업이익이 2조 3427억원이었던 것과 비교하면 올해 상반기에만 전년 영업이익에 육박하는 성과를 거둔 셈이다. 상반기 당기순이익은 1년 전보다 68.9% 증가한 1조 7311억원으로 집계됐다.그럼에도 증권가는 최근 증시 변동성이 확대되고 있단 점이 향후 한국금융지주의 주가 성장을 제한할 것으로 봤다. 기준금리 인상 역시 시중에 풀린 유동성이 줄어들게 돼 거래대금이 위축으로 이어질 수 있다. 증권사 장사에는 마이너스 요인인 셈이다.윤유동 NH투자증권 연구원은 “일평균 거래대금이 1분기 84조원, 2분기 118조원 수준이었는데 3분기에는 75조원, 4분기에는 79조원 수준으로 둔화될 것으로 전망한다”고 밝혔다. 박혜진 대신증권 연구원은 “하반기 실적 둔화, 증권업 투자심리 위축으로 목표주가를 하향한다”면서도 “다만 업계에서 가장 우수한 수익성을 보유해 투자의견은 매수를 유지한다”고 덧붙였다.한국투자증권이 보험사 인수를 적극 타진하고 있다는 점 역시 단기적으로는 주가에 부정적으로 작용할 수 있단 전망이 나왔다. 임희연 신한투자증권 연구원은 “높았던 시장 기대치를 웃도는 어닝 서프라이즈를 나타냈으나, 단기적으로 보험사 인수가 변수”라며 “인수금액 외 추가 자본 투입과 그룹 자기자본이익률(ROE) 희석 우려가 존재한다”고 설명했다.이날 오전 11시 기준 한국금융지주 주가는 전장보다 8.19% 하락한 18만 7300원을 나타냈다.