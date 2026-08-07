Sh수협은행, 상상인증권 품는다

수협금융지주 전환에 속도

비은행 부문으로 사업 확대

세줄 요약 Sh수협은행이 상상인증권 인수를 추진하며 수협금융지주 전환에 속도를 낸다. 자산운용사와 캐피털사에 이어 증권사까지 확보해 은행 중심 구조를 비은행 부문으로 넓히려는 전략이다. 독점 협상권을 확보했고 실사도 진행 중이다. 상상인증권 인수 추진, 수협금융지주 전환 가속

MOU 체결 및 독점 협상권 확보, 실사 진행

은행 중심 구조에서 비은행 확대 전략 강화

2026-08-07 B4면

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Sh수협은행이 상상인증권 인수를 추진하며 ‘수협금융지주’ 전환에 속도를 내고 있다. 자산운용사에 이어 증권사, 캐피털사까지 확보해 은행 중심의 사업 구조를 비은행 부문으로 확대하겠다는 전략이다.6일 금융권에 따르면 Sh수협은행은 최근 상상인그룹과 상상인증권 인수를 위한 양해각서(MOU)를 체결하고 3분기까지 독점 협상권을 확보했다. 삼일PwC와 김앤장법률사무소를 자문사로 선정해 상상인증권에 대한 실사를 진행 중이다.양측은 아직 주식매매계약(SPA)은 체결하지 않았다. 최종 인수 가격과 지분 규모는 실사 결과를 토대로 결정될 예정이다. 상상인증권의 이날 기준 시가총액은 약 1003억원이지만, 경영권 프리미엄과 최근 실적 개선을 감안하면 실제 거래가는 2000억원 수준이 거론된다. 이날 상상인증권 주가는 상한가인 29.87% 오른 926원에 거래를 마쳤다.상상인증권은 지난해까지 적자를 기록했지만 올해 들어 흑자 전환에 성공하며 기업가치를 회복하고 있다. 올해 상반기 순이익은 약 100억원 규모다. 증권업 인가를 새로 받기 어려운 상황에서 기존 증권사 매물이 많지 않다는 점도 몸값을 높이는 요인으로 꼽힌다.이번 거래가 성사되면 지난해 KCGI의 한양증권 인수 이후 약 1년 만에 이뤄지는 증권사 인수합병(M＆A) 사례가 된다. 특히 사모펀드가 아닌 은행이 직접 증권사를 품는 사례라는 점에서 의미가 있다는 평가다.이는 수협중앙회가 추진하는 금융지주 체제 구축 전략과도 맞닿아 있다. 수협중앙회는 2022년 비은행 부문을 확대해 장기적으로 금융지주 체제로 전환하겠다는 청사진을 제시한 바 있다. 업계에서는 NH농협금융지주처럼 은행과 증권, 자산운용, 캐피털을 아우르는 종합금융 모델을 구축하려는 전략으로 보고 있다.다만 거래 완료까지는 해양수산부와의 협의, 금융위원회의 대주주 변경 승인 등 절차가 남아 있다.