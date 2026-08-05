美 반도체·중동협상 훈풍에… 코스피 6600선·코스닥 800선 턱밑 회복

삼전 2.5%·하닉 5.7% 상승 이끌어

뉴욕증시도 급등하며 투심 살아나

세줄 요약 미국 AI·반도체주 랠리와 중동 긴장 완화 기대가 겹치며 국내 증시가 동반 급등했다. 코스피는 3.76% 오른 6598.26으로 마감했고 장중 사이드카도 발동됐다. 코스닥은 799.59로 4거래일째 상승했고 외국인 매수세가 지수를 끌어올렸다. 미국 반도체주 랠리와 중동 협상 기대 확산

코스피 6598.26 마감, 장중 사이드카 발동

외국인 1조원대 순매수, 코스닥 799.59 회복

2026-08-06 B1면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국 증시의 인공지능(AI)·반도체주 랠리와 중동 긴장 완화 기대가 맞물리면서 국내 증시가 5일 동반 급등했다. 대형 반도체주가 상승장을 이끈 가운데 코스피는 6600선 턱밑, 코스닥은 800선 눈앞에서 거래를 마쳤다.이날 코스피는 전 거래일보다 239.31 포인트(3.76%) 오른 6598.26에 마감했다. 6603.48로 출발한 지수는 장중 6674.66까지 오르며 상승률이 한때 4.96%에 달했다. 장 초반에는 코스피200선물 급등으로 프로그램 매수호가의 효력을 일시 정지하는 매수 사이드카가 발동됐다. 외국인은 1조 4514억원을 순매수한 반면 개인과 기관은 각각 1조 1854억원, 2802억원을 순매도했다.삼성전자는 전 거래일보다 2.50% 오른 24만 6000원, SK하이닉스는 5.77% 상승한 166만 8000원에 거래를 마쳤다. 유가증권시장 전체 915개 종목 가운데 675개가 오르며 상승세가 시장 전반으로 확산했다.간밤 뉴욕 증시에서는 다우존스30산업평균지수와 스탠더드앤드푸어스(S＆P)500지수가 각각 1.71%, 1.79% 올라 사상 최고치를 경신했고 나스닥지수도 2.59% 상승했다. 미국과 이란의 호르무즈 해협 개방 협상 기대에 국제유가가 급락한 데다 팔란티어의 호실적으로 AI 투자심리가 되살아났다. 마이크론 등 미국 반도체주도 강세를 보였다. 이경민 대신증권 연구원은 “미국 메모리주의 강세가 국내 반도체 업종의 투자심리 회복으로 이어졌다”며 “미·이란 협상 기대도 투자심리를 자극했다”고 설명했다.코스닥은 전 거래일보다 18.87 포인트(2.42%) 오른 799.59에 마감하며 4거래일 연속 상승했다. 최근 4거래일간 24% 올랐지만 이날은 대형 반도체주가 급등한 코스피로 일부 자금이 이동하면서 상승 폭이 상대적으로 작았던 것으로 풀이된다.최근 증시 급등락 속에 ‘빚투(빚내서 투자)’ 규모는 줄고 대기자금은 늘었다. 금융투자협회에 따르면 지난 4일 신용거래융자 잔고는 27조 4038억원으로 지난해 12월 31일 이후 가장 낮은 수준으로 떨어졌다. 투자자 예탁금은 하루 만에 7.4% 증가한 110조 4070억원으로, 11거래일 만에 110조원대를 회복했다.