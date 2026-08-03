한미일 사실상 환율 공조… 원화, 당분간 강세 압력 받을 듯

원달러 환율 5.8원 오른 1429.8원

‘미일 개입’ 엔화 156엔대서 등락

韓외환당국 “양국과 긴밀히 소통”

1300원대 내려설 가능성도 거론

“엔저 방어 수준, 당장 충격 제한적”

세줄 요약 미국과 일본이 28년 만에 엔화 방어를 위해 외환시장 공동 개입에 나서면서 엔화 약세가 진정되고 있다. 원화도 엔화와 함께 움직이는 경향이 있어 당분간 강세 압력을 받을 가능성이 크다. 다만 엔 캐리 트레이드 청산 우려는 변수다. 미국·일본, 28년 만에 엔화 방어 공동 개입

원화도 동조 강세 압력, 환율 추가 하락 가능

엔 캐리 트레이드 청산 우려는 변수

2026-08-04 B3면

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미국과 일본이 28년 만에 엔화 방어를 위한 외환시장 공동 개입에 나서면서 원화도 당분간 강세 압력을 받을 전망이다. 한국 외환당국도 두 나라와 통화정책을 두고 긴밀히 소통하고 있어 사실상 한·미·일 환율 공조가 작동하고 있다는 해석이 나온다.3일 서울 외환시장에서 원달러 환율은 전 거래일 대비 5.8원 오른 1429.8원에 주간 거래를 마쳤다. 지난달 31일 1420원대로 내려온 뒤 낮은 수준을 유지하고 있다. 엔달러 환율은 오후 3시 30분 기준 156엔대에서 등락 중이다. 지난 주말 미국과 일본의 공동 개입으로 엔화 가치는 한때 달러당 157엔대까지 올랐고, 이후에도 강세 흐름을 이어가고 있다. 이런 배경에는 미국과 일본의 환율 공조가 있다. 가타야마 사쓰키 일본 재무상과 스콧 베선트 미국 재무장관은 이날 엔화 약세 대응을 위한 양국의 외환시장 공동 대응 사실을 인정하고, 필요할 경우 추가 개입하겠다고 했다. 미국이 일본의 엔화 방어를 지원한 것은 1998년 이후 약 28년 만이다.미국과 일본이 손을 잡은 건 엔화 가치가 약 40년 만의 최저 수준으로 떨어지면서 과도한 약세를 저지해야 한다는 데 양국 이해가 일치했기 때문이다. 엔화 약세가 심해지면 일본 제품의 가격 경쟁력이 높아져 미국 기업이 불리해지는 데다가, 일본 금리가 오르면 일본 투자자들이 미국 국채 대신 자국 채권을 사면서 미국 금융시장에도 영향을 줄 수 있다.한국 외환당국도 미국·일본과 긴밀한 소통을 이어가고 있다. 원화와 엔화는 글로벌 시장에서 함께 묶여 움직이는 경향이 있는 만큼, 엔화 약세 진정과 함께 원화 가치 안정 효과를 기대하는 것으로 풀이된다. 문지성 재정경제부 국제경제관리관은 “미국·일본과 정책 협의를 많이 하고 있다”고 밝혔다.이런 영향에 국내 금융시장에서는 원달러 환율이 추가 하락해 1300원대로 내려설 가능성도 거론된다. 하지만 엔화 강세가 가팔라질 경우 ‘엔 캐리 트레이드’ 청산 우려가 변수다. 엔 캐리 트레이드는 낮은 금리의 엔화를 빌려 해외 자산에 투자하는 거래로, 엔화 가치가 급등하면 투자자들이 빌린 엔화를 갚기 위해 주식 등 위험자산을 팔아 금융시장에 충격을 줄 수 있다.다만 전문가들은 현재 엔화 강세가 그동안 지나쳤던 약세를 되돌리는 수준이어서 당장 충격은 제한적일 것으로 본다. 민경원 우리은행 연구원은 “엔화가 더 강해지면 원화도 강세 압력을 받겠지만, 너무 빠르게 오르면 엔 캐리 트레이드 청산 우려가 커질 수 있다”고 말했다.