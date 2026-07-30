우리금융, 전북 ‘우리WON금융타운’ 개소식

이미지 확대 우리금융이 29일 전북혁신도시에서 개최한 ‘전북 우리WON금융타운’ 개소식에서 임종룡(왼쪽 네 번째) 우리금융 회장과 김성주(왼쪽 세 번째) 국민연금공단 이사장 등 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.

우리금융그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 우리금융이 29일 전북혁신도시에서 개최한 ‘전북 우리WON금융타운’ 개소식에서 임종룡(왼쪽 네 번째) 우리금융 회장과 김성주(왼쪽 세 번째) 국민연금공단 이사장 등 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.

우리금융그룹 제공

2026-07-30 B4면

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우리금융그룹이 전북혁신도시(전북 전주시·완주군)에 ‘전북 우리WON금융타운’을 열었다고 29일 밝혔다. 금융타운에는 우리은행과 우리자산운용, 우리미소금융재단﻿ 등이 자리를 잡았다. 국민연금공단과의 전략적 협력을 강화하는 자본시장 업무부터 포용금융까지 아우르는 지역 금융거점으로 육성할 계획이다. 우리자산운용은 전주사무소를 거점으로 국민연금공단과의 소통을 강화하고 현지 채용 인력을 확대한다. 우리은행은 국민연금공단 전담 조직인 연기금고객부와 자산수탁부를 함께 배치했다. 아울러 기업금융 특화 채널 ‘NPS전북BIZ프라임센터’를 신설해 지역 첨단전략산업을 지원한다. 임종룡 우리금융 회장은 이날 개소식에서 “국민연금공단 주거래은행으로서 역할을 굳건히 하며 지역 중소기업과 소상공인, 스타트업이 성장할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.