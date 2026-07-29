[속보]패닉셀 시작…코스피 코스닥 매도 사이드카

이미지 확대 29일 서울 하나은행 본점 딜링룸에 코스피와 코스닥 지수가 표시되고 있다. 이날 코스피는 장 초반 1~2%대의 상승세를 보였으나 다시 하락전환해 6000선 아래로 내려왔다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 29일 서울 하나은행 본점 딜링룸에 코스피와 코스닥 지수가 표시되고 있다. 이날 코스피는 장 초반 1~2%대의 상승세를 보였으나 다시 하락전환해 6000선 아래로 내려왔다. 연합뉴스

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장중 급락세에 29일 오전 10시 55분에는 코스피 시장에서, 10시 56분에는 코스닥 시장에서 매도 사이드카가 발동했다. 매도 사이드카는 선물 가격이 5% 이상 하락해 1분간 지속될 경우 프로그램 매도 호가 효력을 5분간 정지하는 조치다.코스피는 상승 출발한 뒤 장중 하락 전환해 낙폭을 키우고 있다. 오전 11시 8분 현재 전 거래일 대비 265.10포인트(4.40%) 내린 5758.56을 가리키고 있다. 같은 시각 코스닥은 37.91포인트(5.37%) 빠진 667.94를 가리키고 있다.