삼성, 순익 1위 지켰지만 역성장… 신한·KB와 격차 좁혀

빅4 카드사 상반기 9680억 실적

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세줄 요약 삼성카드가 상반기 카드업계 순이익 1위를 유지했지만 4개사 가운데 유일하게 감소했다. 신한카드와 KB국민카드는 이익을 늘리며 삼성과의 격차를 줄였고, 현대카드도 증가세를 이어갔다. 비용과 충당금 부담이 실적 차이를 갈랐다. 삼성카드, 상반기 순익 1위 유지하나 역성장

신한·KB국민카드 이익 증가로 격차 축소

비용·충당금 부담이 카드사 실적 갈라

2026-07-29 B4면

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삼성카드가 올해 상반기에도 카드업계 순이익 1위를 지켰지만 주요 4개사 가운데 유일하게 역성장했다. 신한카드와 KB국민카드가 이익을 늘리면서 삼성과 신한, 신한과 KB 사이의 순이익 격차는 좁아졌다.28일 금융권에 따르면 삼성·신한·KB국민·현대카드 4개사의 상반기 당기순이익은 총 9680억원으로 지난해 같은 기간보다 4.2% 증가했다. 삼성은 3105억원으로 7.5% 감소한 반면 신한은 2534억원으로 2.8%, 국민은 2189억원으로 20.7%, 현대는 1852억원으로 11.9% 늘었다.삼성과 신한의 순이익 차이는 지난해 상반기 890억원에서 올해 571억원으로 줄었다. 신한과 국민의 격차도 653억원에서 345억원으로 절반 가까이 축소됐다. 순위는 그대로였지만 KB가 4개사 중 가장 높은 성장률을 기록하면서 상위 3개사의 간격이 촘촘해졌다.순이익의 희비는 카드 이용 확대뿐 아니라 비용과 충당금 부담에서 갈렸다. 삼성은 이용금액이 96조 5324억원으로 9.0% 늘었지만 퇴직급여를 미리 반영한 일회성 인건비와 조달비용 증가로 순이익이 줄었다. 신한은 연체·부실에 대비해 쌓는 대손충당금 전입액이 4721억원으로 7.4% 감소했다. 국민의 경우, 이용금액이 93조 5171억원으로 5.3% 늘고 신용손실충당금 전입액은 3936억원으로 6.0% 줄었다. 현대는 대손비용이 11.7% 늘었지만 결제금액 90조 6894억원(+4.6%), 본인회원 1278만명(+2.2%)을 기록하며 4년 연속 순이익 증가세를 이어갔다.다만 4개사의 상반기 순이익은 2024년 같은 기간보다 여전히 16.7% 적다. 올해 증가세에는 지난해 실적 부진에 따른 반등 효과도 반영됐다. 카드사의 주요 자금줄인 여전채 금리 상승도 하반기 부담이다. 카드업계 관계자는 “하반기에도 자금 조달 비용 관리가 중요한 과제가 될 것”이라고 말했다.