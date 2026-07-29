“금리 상승세이지만 당장은 싸게”… 주담대 고정형 비중 12년 만 최저

4.53%로 올라… 덜 오른 변동형 몰려

세줄 요약 6월 신규취급액 기준 가계대출 금리는 4.50%로 두 달 연속 올랐다. 주담대와 신용대출 금리도 상승했고, 고정금리와 변동금리 격차는 더 벌어졌다. 차주들은 금리 인상 부담보다 당장 낮은 금리를 우선해 변동금리를 선택한 것으로 보인다. 가계대출 금리 두 달 연속 상승

주담대 고정금리 비중 12년 만 최저

차주들, 당장 낮은 변동금리 선호

2026-07-29 B4면

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대출금리 상승세가 지속되는 가운데서도 주택담보대출 고정금리 비중은 12년 4개월 만에 가장 낮은 수준으로 떨어졌다. 앞으로 금리 인상 부담을 고려하기보다는 당장 저렴한 금리를 찾는 차주가 많았다는 얘기다.한국은행이 28일 발표한 ‘6월 금융기관 가중평균 금리’에 따르면 신규취급액 기준 가계대출 금리는 4.50%로 집계됐다. 전월 대비 0.04% 포인트 올라 두 달 연속 오름세를 유지했다. 주담대(4.36%)와 일반신용대출(5.72%)이 각각 0.04% 포인트, 0.23% 포인트 올랐다.주담대 중에서 고정금리(4.53%) 상승세가 두드러졌다. 전월 대비 0.09% 포인트 올라 지난해 10월(3.97%) 이후 9개월 연속 상승했다. 같은 기간 변동금리(4.27%)는 0.04% 포인트 상승해 더 적게 높아졌다. 이에 따라 고정금리와 변동금리 간 격차가 0.26% 포인트로 확대됐다. 지난 3월만 해도 변동금리(4.39%)가 고정금리(4.32%)보다 높았는데 4월 들어 상황이 반전돼 차이가 벌어지고 있다.이런 영향에 주담대 고정금리 비중은 지난달 37.7%까지 낮아졌다. 지난해 11월(90.2%) 이후 8개월 연속 줄어들어 2014년 2월(31.8%) 이후 12년 4개월 만의 최저치를 기록했다. 일반적으로 금리 인상기에 고정금리가 유리하지만, 최근에는 상대적으로 금리가 낮은 변동금리를 선택한 차주가 늘어난 것으로 해석된다.이혜영 한은 금융통계팀장은 “고정금리보다 변동금리가 낮아 이를 선택하는 차주가 많았다”며 “고정금리에는 보금자리론이 포함돼 있어 이를 제외하면 실제 고정금리는 더 높다”고 설명했다. 이어 “잔액 기준으로는 고정금리 비중이 신규취급액 기준만큼 떨어지진 않는다”면서 “변동금리는 보통 수신금리 영향을 받는 만큼 시차를 두고 고정금리 비중이 올라갈 가능성이 있다”고 말했다.