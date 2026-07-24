“환율 무섭다고? ‘이 나라’ 가자”…“오늘도 환전했다” 들썩이는 여행객들

원·엔 재정환율 890원대…2년만 최저

이미지 확대 일본 야마나시현 후지요시다시에 있는 신쿠라야마 아사마 공원 전경. 공원 정상에 올라가면 후지산 전경과 5층 석탑, 시내 전경이 어우러져 ‘가장 일본다운 풍경’으로 불린다. 자료 : 후지요시다시 홈페이지 닫기 이미지 확대 보기 일본 야마나시현 후지요시다시에 있는 신쿠라야마 아사마 공원 전경. 공원 정상에 올라가면 후지산 전경과 5층 석탑, 시내 전경이 어우러져 ‘가장 일본다운 풍경’으로 불린다. 자료 : 후지요시다시 홈페이지

세줄 요약 원·달러 환율이 1400원대 중반으로 내려오고 원·엔 재정환율도 2년 만의 최저 수준으로 떨어지면서 일본 여행을 준비하는 수요가 커졌다. 여행 커뮤니티에는 환전 인증이 이어지고, 카드사 앱 자동 환전으로 엔화를 모으는 움직임도 확산했다. 원·엔 재정환율 2년 만의 최저 수준 하락

엔저 재부각에 일본 여행 환전 수요 확산

한국인 일본 관광객 수 증가세 지속

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원·달러 환율이 1400원대 중반까지 하락한 가운데 엔화의 약세가 두드러지고 있다. 원·엔 재정환율이 한 달여 만에 가파른 속도로 떨어져 2년 전 수준의 ‘엔저’ 현상이 되풀이되자 여행객들 사이에서는 일본 여행을 가기에 부담이 줄었다는 반응이 나오고 있다.24일 오후 3시 30분 기준 원·엔 재정환율은 100엔당 895.44원으로 전 거래일 대비 4.02원 내렸다.이날 오전 잠시 900원선을 회복했지만 이후 892.98원까지 밀렸는데, 이는 2024년 7월 24일(888.5원) 이후 2년 만에 최저 수준이다.원화가 그간의 약세를 털고 강세로 돌아선 것과 엔화 약세가 심화된 결과다. 코스피가 급락한 뒤 그간 국내 주식 매도를 이어가던 외국인이 매수로 돌아섰고, 전날 발표된 한국의 2분기(4~6월) 성장률이 전 분기 대비 0.6%로 한국은행의 예상치(0.2%)를 웃돌자 원화는 강세를 이어가고 있다.이날 서울외환시장에서 원·달러 환율은 1466.6원으로 거래를 마쳤는데, 이는 지난 5월 8일(1457.0원) 이후 2개월여 만에 가장 낮은 수준이다.반면 일본은 지난달 기준금리를 31년 만에 최고 수준인 연 1%로 인상했지만 여전히 미국 등 주요국 대비 낮은 탓에 엔화 약세가 이어지고 있다. 이날 오후 3시 30분 기준 엔·달러 환율은 163.785엔으로 1986년 12월 이후 약 40년 만에 최고 수준이다.이에 여행객들 사이에서는 “일본 여행을 준비하기 좋은 시기”라며 엔화 환전에 나서는 흐름이 확산하고 있다. 일본 여행 관련 커뮤니티에서는 연일 원·엔 재정환율을 공유하며 “오늘도 환전했다”는 글이 이어지고 있다.엔화 가치가 본격적으로 하락하자 국제현금카드를 취급하는 카드사의 애플리케이션(앱)에 ‘자동 환전’ 주문을 걸어놓고 엔화를 모아가는 네티즌들도 적지 않다.한편 원·엔 재정환율이 2년여 동안 등락을 이어갔음에도 일본을 찾는 한국인 관광객 수는 증가 추세다.일본정부관광국(JNTO)에 따르면 지난해 일본을 방문한 한국인 관광객 수는 946만명으로 원·엔 재정환율이 최저 850원대까지 떨어진 전년(881만 8000명) 대비 7.3% 증가했다.이어 올해 상반기(1~6월)에는 전년 동기 대비 18.6% 증가한 567만 5000여명이 일본을 찾았다.