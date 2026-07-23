[포토] 엔화 가치 40년 만에 최저

세줄 요약 한국의 2분기 성장률이 예상치를 웃돌며 원화가 강세를 보였고, 엔화는 약세를 이어가 원/엔 재정환율이 100엔당 900원 아래로 떨어졌다. 원/달러 환율도 1,466.8원까지 내려가 두 달여 만에 최저 수준을 기록했다. 한국 성장률 호조로 원화 강세 확대

엔화 약세 지속, 원/엔 900원선 붕괴

원/달러 환율도 두 달여 만에 최저

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한국 경제 성장 호조에 원화가 강세를 보인 반면 엔화는 약세를 면치 못하면서 원/엔 재정환율은 23일 100엔당 900원 아래로 내려갔다.원/달러 환율도 두 달여 만에 최저 수준을 기록했다.이날 오후 3시 30분 기준 원/엔 재정환율은 100엔당 899.46원을 기록하며, 전 거래일(907.42원)보다 7.96원 하락했다.원/엔 재정환율은 오전 10시 58분께 899.79원으로 떨어지며 2024년 11월 21일(895.735원) 이후 1년 8개월 만에 장중 900원 밑으로 내려갔다.이어 898.51원까지 내려앉았다. 이 역시 2024년 11월 21일 이후 가장 낮다.이날 한국 경제의 2분기 성장률이 기대치를 웃돌며 원화가 강세를 보였지만 엔화는 계속해서 약세를 보이면서 원/엔 재정환율의 900원 선이 깨졌다.한국은행에 따르면 2분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률은 전 분기 대비 0.6%(속보치)로 집계됐다. 한은이 지난 5월 제시한 2분기 성장률 전망(0.2%)보다 0.4%포인트(p) 높은 수준이다.올해 1분기 1.8%로 급성장했는데도 전례 없는 반도체 수출 호조에 힘입어 기저효과까지 극복한 것으로 평가됐다.엔화 약세 속에 엔/달러 환율 역시 21일 달러당 163엔을 넘으며 1986년 12월 이후 최고 기록을 새로 쓴 뒤 좀처럼 내려오지 않고 있다.엔/달러 환율은 같은 시각 달러당 163.075엔으로, 0.03엔 하락했다.일본은행(BOJ)이 지난달 기준금리를 31년 만에 최고 수준인 1% 정도로 인상했으나 여전히 미국(연 3.50∼3.75%) 등 선진국에 비해 크게 낮고, 금리 인상 속도도 예상보다 늦어지면서 엔화가 힘을 쓰지 못하고 있다.일본 정부가 21일 발표한 ‘경제재정 운영·개혁 기본 방침’(호네부토 방침)에서 적극 재정 기조를 밝히며 엔화 약세를 더욱 부추겼다는 평가도 있다.이에 가타야마 사쓰키 일본 재무상이 전날 “필요하다면 언제라도 적절하게 단호한 대응을 할 것”이라고 밝혔으나 시장은 좀처럼 반응하지 않는 모양새다.이날 미국 달러화 대비 원화 환율의 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)는 13.3원 내린 1,466.8원으로 집계됐다.전날 주간 거래에서 6.7원 상승해 1,480.1원을 기록했던 환율은 하루 만에 하락세로 돌아섰다.환율은 1,478.0원으로 거래를 시작해 장중 내내 하락 폭을 키워 나갔다.장중 저점은 1,465.1원으로, 5월 8일(1,457.9원) 이후 가장 낮았다.수급상 원/달러 환율 하락 요인이 우세를 보이는 가운데 2분기 성장률이 시장 기대를 뛰어넘으며 원화가 한층 강세를 보인 여파다.SK하이닉스[000660]의 미국 주식예탁증서(ADR) 상장으로 조달한 265억 달러(약 40조 원) 환전 수요, 수출업체 네고(달러화 매도) 물량이 환율 하락을 거들었다.위험 선호 심리가 회복한 여파 역시 원화 강세에 힘을 실었다.전날(현지 시간) 뉴욕 증시 마감 이후 발표된 알파벳의 2분기 매출이 전년 동기 대비 24% 늘어나 시장 기대치를 웃돌면서다. 특히 구글 클라우드의 매출은 전년 동기 대비 82%나 급증했다.외국인 투자자들은 이날 국내 유가증권시장에서 2조 1천372억 원 순매수했다. 4거래일 연속 순매수 행진이다.주요 6개국 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 100.988로, 0.16 내렸다.