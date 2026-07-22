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신용정보원 차기 원장에 유수영 재정경제부 대변인 내정

이승연 기자
이승연 기자
입력 2026-07-22 16:47
수정 2026-07-22 16:47
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세줄 요약
  • 유수영 재정경제부 대변인, 신용정보원장 후보 추천
  • 재경부 출신 첫 원장 가능성, 출범 이후 첫 사례
  • 의원면직·윤리위 심사 뒤 9월 이후 취임 전망
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한국신용정보원 CI. 한국신용정보원 제공
한국신용정보원 CI. 한국신용정보원 제공


차기 신용정보원장으로 유수영 재정경제부 대변인이 내정됐다. 유 대변인이 최종 선임되면 첫 재경부 출신 신용정보원장이 된다.

22일 금융권에 따르면 신용정보원 원장후보추천위원회(원추위)는 이날 오전 회의에서 유 대변인을 신임 원장 후보로 추천했다.

현재 재경부 소속인 유 대변인은 의원 면직 절차를 거쳐 정부공직자윤리위원회 취업 심사를 받아야 한다. 이르면 다음 달 공윤위 승인을 받고 이사회, 총회 의결 등 후속 절차를 거쳐 9월 이후 취임할 예정이다.

유대변인이 최종 선임되면 2016년 신용정보원 출범 이후 재정경제부 출신 첫 원장이 된다. 한국은행 출신인 초대 민성기 원장을 제외하고, 신현준·최유삼 전 원장 등 금융위원회 출신 인사들이 주로 원장을 맡았다.

유 대변인은 행정고시 39회로 재정경제부 전신인 기획재정부에서 물가정책과장, 미래전략과장, 행정국방예산힘의관, 미래전략국장 등을 역임했다.
이승연 기자
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