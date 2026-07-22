신용정보원 차기 원장에 유수영 재정경제부 대변인 내정

세줄 요약 신용정보원 차기 원장에 유수영 재정경제부 대변인이 내정됐다. 원추위가 후보로 추천했고, 의원면직과 공직자윤리위 취업 심사, 이사회·총회 의결을 거쳐 9월 이후 취임할 전망이다. 유수영 재정경제부 대변인, 신용정보원장 후보 추천

재경부 출신 첫 원장 가능성, 출범 이후 첫 사례

의원면직·윤리위 심사 뒤 9월 이후 취임 전망

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차기 신용정보원장으로 유수영 재정경제부 대변인이 내정됐다. 유 대변인이 최종 선임되면 첫 재경부 출신 신용정보원장이 된다.22일 금융권에 따르면 신용정보원 원장후보추천위원회(원추위)는 이날 오전 회의에서 유 대변인을 신임 원장 후보로 추천했다.현재 재경부 소속인 유 대변인은 의원 면직 절차를 거쳐 정부공직자윤리위원회 취업 심사를 받아야 한다. 이르면 다음 달 공윤위 승인을 받고 이사회, 총회 의결 등 후속 절차를 거쳐 9월 이후 취임할 예정이다.유대변인이 최종 선임되면 2016년 신용정보원 출범 이후 재정경제부 출신 첫 원장이 된다. 한국은행 출신인 초대 민성기 원장을 제외하고, 신현준·최유삼 전 원장 등 금융위원회 출신 인사들이 주로 원장을 맡았다.유 대변인은 행정고시 39회로 재정경제부 전신인 기획재정부에서 물가정책과장, 미래전략과장, 행정국방예산힘의관, 미래전략국장 등을 역임했다.