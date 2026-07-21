치매 보장 강화한 삼성생명 시니어보험

세줄 요약 삼성생명이 초고령사회에 맞춰 시니어 건강보장을 강화한 ‘삼성 시니어대표건강보험’을 내놨다. 치매와 장기요양을 중심으로 뇌질환, 관절질환 보장을 넓히고, 레켐비 치료와 ARIA-H 부작용까지 담은 특약을 업계 처음 도입했다. 치매·장기요양 중심 시니어 보장 강화

레켐비 치료·ARIA-H 부작용 특약 도입

뇌질환·관절질환 보장 및 납입 부담 완화

이미지 확대 삼성생명이 시니어 고객의 건강보장을 강화한 ‘삼성 시니어대표건강보험’을 출시했다.

삼성생명 제공 닫기 이미지 확대 보기 삼성생명이 시니어 고객의 건강보장을 강화한 ‘삼성 시니어대표건강보험’을 출시했다.

삼성생명 제공

2026-07-21 C2면

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삼성생명이 초고령사회 진입에 맞춰 시니어 고객의 건강보장을 강화한 신상품을 선보인다.삼성생명은 치매와 장기요양(LTC) 보장을 중심으로 뇌질환과 관절질환 보장을 확대한 ‘삼성 시니어대표건강보험’을 출시했다고 20일 밝혔다.이번 상품은 기존 ‘삼성 웰에이징 건강보험’보다 시니어층에서 발생 빈도가 높은 생활밀착형 질환에 대한 보장을 강화한 것이 특징이다.가장 눈에 띄는 부분은 치매 치료 보장 확대다. 업계 처음으로 표적 치매 치료제 ‘레켐비’ 치료와 치료 과정에서 발생할 수 있는 ARIA-H(뇌출혈) 부작용까지 보장하는 ‘통합표적치매치료보장특약‘을 도입했다. 치매 치료가 증상 완화에서 질병 진행 억제로 변화하는 치료 환경을 반영해 치료 과정에서 발생할 수 있는 경제적 부담까지 보장하도록 설계했다.치매와 연관성이 높은 뇌혈관질환, 뇌졸중, 뇌출혈 등 뇌질환 보장도 특약을 통해 확대했다. 치매 보장 역시 경증 이상, 중등도 이상, 중증으로 세분화해 보장 범위를 넓혔다.관절질환 보장도 강화했다. 새롭게 도입한 ‘특정관절질환및손상보장특약’을 통해 검사와 진단, 치료, 수술은 물론 인공관절 치환 및 재치환 수술까지 보장한다. 무릎과 어깨, 손목, 발목 등 시니어층에서 발병이 잦은 주요 관절질환을 폭넓게 보장하는 것이 특징이다.보험료 부담도 줄였다. 경제활동기에는 보험료를 집중 납입하고 은퇴 이후에는 납입 부담을 낮추는 무해약환급금형 체감납입 구조를 적용했다. 또 일반고지형과 건강고지형, 간편고지형을 함께 운영해 고객의 건강 상태에 따라 상품을 선택할 수 있도록 가입 편의성을 높였다.삼성생명 관계자는 ﻿“시니어 고객의 건강 위험과 경제적 부담을 함께 덜어주는 대표 상품으로 자리매김할 것으로 기대한다”고 말했다.