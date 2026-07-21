교보생명, 불필요한 할증 없앤 ‘교보K-맞춤건강보험’

세줄 요약 교보생명이 일반심사와 간편심사를 결합한 ‘교보K-맞춤건강보험’을 선보였다. 질환과 무관한 보장은 일반심사로 가입해 불필요한 할증을 줄이고, 암·뇌혈관·심장질환 중심의 42종 특약과 최신 치료 보장을 강화했다. 복합심사형 건강보험 출시, 불필요한 할증 제거

만성질환자도 보장별 일반·간편심사 선택 가능

암·뇌혈관·심장질환 중심 42종 특약 구성

이미지 확대 ‘교보K-맞춤건강보험’은 불필요한 보험료 할증을 없애 가입자의 경제적 부담을 낮췄다.

교보생명 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘교보K-맞춤건강보험’은 불필요한 보험료 할증을 없애 가입자의 경제적 부담을 낮췄다.

교보생명 제공

2026-07-21 C2면

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교보생명은 가입자의 건강 상태에 따라 합리적으로 보험료를 설계할 수 있는 ‘교보K-맞춤건강보험’(무배당·복합심사형)을 출시했다고 20일 밝혔다.이 상품은 일반심사와 간편심사를 하나로 결합한 ‘복합심사보험’으로, 불필요한 보험료 할증을 없애 가입자의 경제적 부담을 낮춘 것이 특징이다. 기존 유병자보험은 주계약과 모든 특약을 간편심사 기준으로만 가입해야 해 가입자의 질환과 무관한 보장 영역까지 일괄 할증된 보험료를 부담해야 했던 구조적 한계가 있었다.상품은 사망을 100세까지 보장하는 주계약과 함께 암·뇌혈관질환·심장질환 등 3대 질환을 중심으로 진단, 치료, 수술, 입원 등을 보장하는 42종의 특약을 갖췄다. 특히 고혈압이나 당뇨 등 만성질환이 있는 가입자도 질병 이력과 관련 없는 암 보장 특약은 일반심사로 가입할 수 있어 보험료를 절감할 수 있다.예컨대 고혈압 약을 복용 중인 40세 남성이 암진단 특약을 일반심사로, 뇌·심장질환 진단 특약은 간편심사로 가입하면 기존 간편심사보험보다 암진단 특약 보험료를 약 16.2% 낮출 수 있다.암 보장도 강화했다. 암 진단과 주요 치료는 물론 항암방사선약물치료, 항암중입자치료, 표적항암약물허가치료 등 최신 치료기법까지 특약으로 보장한다. 뇌혈관질환과 허혈심장질환 진단, 순환계 질환 치료, 수술·입원 등을 보장하는 특약도 마련했다.보험료 부담을 낮추기 위해 무해약환급금형 구조를 적용했으며, 보험료 납입 기간 중 장해지급률 50% 이상의 장해 상태가 되면 주계약 보험료를 전액 면제해 준다.가입 연령은 만 15세부터 최대 76세까지며, 보험기간은 100세 만기다. 월 보험료 5만원 이상 가입하면 3대 질병 치료 관리와 병원 예약, 전문 간호사 동행, 간병인 지원 등을 제공하는 헬스케어 서비스도 이용할 수 있다.