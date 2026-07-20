임종룡 우리금융 회장 “하반기 은행 수익성 회복·비은행권 경쟁력 강화”

이미지 확대 임종룡 우리금융 회장 닫기 이미지 확대 보기 임종룡 우리금융 회장

2026-07-20 B4면

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우리금융그룹이 하반기 핵심 과제로 은행 수익성 회복과 비은행 경쟁력 강화를 내세웠다. 우리금융은 지난 16일 서울 중구 본사에서 임종룡 회장과 16개 계열사 대표 등이 참석한 하반기 경영전략 워크숍을 열고 하반기 경영 전략을 논의했다고 19일 밝혔다. 임 회장은 은행 부문에 대해 “단기 실적을 끌어올리는 데 그쳐서는 안 된다”며 “핵심 예금과 기업금융, 자산관리(WM) 경쟁력을 키우고 비용을 줄여 안정적인 수익 기반을 만들어야 한다”고 말했다. 특히 각 계열사의 핵심 사업 경쟁력을 높여 은행에 치우친 수익구조를 바꾸는 데 힘쓰겠다고 했다. 또 하반기 금리 상승 가능성에 대비해 연체율과 부실 우려 자산을 철저히 관리하고, 생산적금융과 포용금융도 그룹의 새로운 성장동력으로 지속 확대하겠다고 강조했다.