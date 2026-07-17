“예탁금 3000만원·20주씩만 매매”… 레버리지 ‘문턱’ 높인다

금융위, 단일 레버리지 대책 발표

이미지 확대 코스피가 하루 만에 7000선을 다시 내준 16일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 종가 등이 표시돼 있다. 이날 코스피는 전 거래일보다 463.81포인트(6.37%) 내린 6820.60에 마감했고, 코스닥도 37.59포인트(4.53%) 하락한 791.84로 장을 마치며 800선 아래로 내려갔다.

홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 코스피가 하루 만에 7000선을 다시 내준 16일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 종가 등이 표시돼 있다. 이날 코스피는 전 거래일보다 463.81포인트(6.37%) 내린 6820.60에 마감했고, 코스닥도 37.59포인트(4.53%) 하락한 791.84로 장을 마치며 800선 아래로 내려갔다.

홍윤기 기자

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세줄 요약 금융위가 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF의 기본예탁금을 3000만원으로 올리고 매매 단위를 20주로 확대했다. 신규 상장은 중단하고 광고·마케팅도 금지했으며, 사전교육은 3시간으로 늘려 투기 수요와 변동성 억제를 노렸다. 단일종목 레버리지 ETF 투자 문턱 대폭 상향

기본예탁금 3000만원·20주 매매·신규 상장 금지

코스피 급락 속 반도체 대형주 변동성 확대

2026-07-17 B1면

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국내 증시 변동성의 원인으로 꼽히는 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)의 투자 문턱이 대폭 높아진다. 투자자가 이 상품을 새로 사거나 추가 매수하려면 계좌에 현금 3000만원 이상을 유지해야 한다. 거래 단위도 20주로 확대된다. 신규 상품의 상장은 잠정 금지된다.금융위원회는 16일 경제부총리 주재 시장상황점검회의후 이런 내용의 단일종목 레버리지 상품 보완방안을 마련했다고 밝혔다. 이재명 대통령이 업무보고에서 “보완 대책을 마련하라”고 지시한 지 하루 만이다.우선 투자자가 갖춰야 하는 기본예탁금이 1000만원에서 3000만원으로 상향된다. 현재는 투자자의 주식, 채권 등 다른 투자자산 가치의 70%를 예탁금으로 인정하고 있다. 예를 들어 투자자가 1500만원어치 주식을 보유한 경우 1050만원으로 인정받아 별도의 금액을 내지 않아도 됐다. 앞으로는 3000만원 전액을 현금으로 보유해야 한다.매매 단위도 1주에서 20주로 확대된다. 단일종목 레버리지 ETF는 주당 1만~2만원대로 적은 돈으로도 투자할 수 있었지만, 앞으로는 20주씩만 사고팔 수 있어 한 번에 필요한 자금이 커진다. 해외에 상장된 단일종목 레버리지 상품에 투자하는 경우도 기준을 강화한다. 당국은 거래량과 단기 투기 수요가 줄어들 것으로 기대하고 있다. 기본예탁금 상향은 8월, 매매 단위 변경은 증권사 전산 개발을 거쳐 11월 시행된다.투자자 사전교육은 기존 2시간에서 3시간으로 늘어난다. 위험 사례를 중심으로 교육하고, 시험을 통과하지 못하면 다시 수업을 듣도록 할 방침이다.단일종목 레버리지 상품의 신규 상장도 시장이 안정될 때까지 중단한다. 이미 상장된 상품의 광고와 마케팅도 금지된다.지난 5월 27일 출시된 삼성전자와 SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF 16종은 반도체주 급등락 과정에서 개인투자자 손실과 증시 변동성을 키웠다는 비판을 받아왔다.금융위 관계자는 “시장 상황을 계속 점검하고 안정되지 않으면 추가 조치도 단계적으로 검토하겠다”고 말했다.이날 증시는 전날 급등에서 하루 만에 급락으로 돌아서며 불안정한 흐름을 보였다. 코스피는 전 거래일보다 463.81포인트(6.37%) 급락한 6820.60으로 마감해 전날 회복한 7000선을 하루 만에 내줬다. 코스닥도 37.59포인트(4.53%) 내린 791.84에 장을 마쳤다. 두 시장에서 모두 매도 사이드카가 발동됐다.외국인들이 지수 비중이 큰 반도체 대형주를 던지며 하락 폭이 증폭됐다. 삼성전자는 8.77% 내린 25만 5000원, SK하이닉스는 11.53% 급락한 184만 2000원에 마감했다. 이날 급락에는 단일종목 레버리지 ETF 외에도 여러 악재가 겹쳤다. 미국 데이터센터 사업의 지연이 인공지능(AI) 투자 둔화 우려를 키웠고, 중국 창신메모리(CXMT)의 85억 5000만 달러 규모 기업공개는 메모리 반도체 경쟁 심화 가능성을 자극했다. 이날 원달러 환율은 전 거래일보다 4.3원 내린 1480.40원에 마감했다.