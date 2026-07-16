42개월 만에 긴축 선회…금리 추가 인상 가능성

기준금리 年2.5%→2.75%로 올려

이미지 확대 신현송 한국은행 총재가 16일 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 통화정책방향 기자간담회에서 발언하고 있다. 신 총재는 “물가가 목표 수준으로 안정될 때까지 대응하겠다”면서 “모든 가능성을 열어두고 정책을 펼치겠다”고 말했다.

사진공동취재단 닫기 이미지 확대 보기 신현송 한국은행 총재가 16일 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 통화정책방향 기자간담회에서 발언하고 있다. 신 총재는 “물가가 목표 수준으로 안정될 때까지 대응하겠다”면서 “모든 가능성을 열어두고 정책을 펼치겠다”고 말했다.

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세줄 요약 한국은행이 3년 6개월 만에 기준금리를 2.50%에서 2.75%로 인상했다. 경기 회복과 반도체 호조가 이어지는 가운데 물가가 3.2%로 높고, 서울 집값과 가계대출도 불안해 추가 인상 가능성을 시사했다. 기준금리 2.50%→2.75% 인상 결정

물가·집값·가계대출 불안 재부각

추가 인상 가능성 열어둔 한은

2026-07-17 1면

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한국은행이 3년 6개월 만에 기준금리를 인상했다. 경기는 금리 인상을 견딜 만큼 회복됐지만 물가는 여전히 높고, 집값과 가계대출 불안도 커졌기 때문이다. 신현송 한은 총재는 “금리 인상 기조를 이어 갈 필요가 있다”며 추가 인상 가능성도 열어 뒀다.한국은행 금융통화위원회는 16일 기준금리를 연 2.50%에서 2.75%로 0.25% 포인트 인상했다. 2023년 1월 이후 3년 6개월 만의 금리 인상이다. 지난해 5월부터 이어진 여덟 차례 연속 동결 기조도 이번 결정으로 마침표를 찍게 됐다. 인상 결정은 금통위원 7명의 만장일치였다.한은은 이번 인상이 한 차례로 끝나지 않을 수 있다는 점도 분명히 했다. 통화정책방향 의결문에는 “금리 인상 기조를 이어 나갈 필요가 있다”는 문구와 함께 ‘추가 인상의 시기와 속도’라는 표현이 추가됐다.신 총재는 8월 연속 인상 가능성에 대해 “모든 가능성을 열어 두겠다”며 “앞으로도 중요한 경제지표 발표가 예정된 만큼 몇 차례 회의는 모두 ‘살아 있는 회의’(Live Meeting·결론을 정해두지 않은 회의)로 봐 달라”고 말했다. 경제 상황에 따라 매 회의에서 금리를 올릴 수 있다는 의미다.관건은 추가 인상 시점이다. 시장에서는 당장 8월 연속 인상보다는 한 차례 숨을 고른 뒤 10월 기준금리를 연 3.00%로 올리는 시나리오에 무게를 두고 있다. 김성수 한화투자증권 연구원은 “10월 한 차례 더 인상해 연말 기준금리 3.00%, 내년 1월 3.25%가 최종 금리가 될 가능성이 크다”고 전망했다.﻿다만 반도체 가격과 수출이 예상보다 강한 흐름을 이어 갈 경우 8월 연속 인상 가능성도 배제할 수 없다는 분석이다. 김찬희 신한투자증권 연구원은 “2분기 국내총생산(GDP) 하락폭이 미미하다면 선제적 대응 차원의 8월 연속 기준금리 인상 가능성을 열어 둬야 한다”고 말했다.한은이 금리를 올린 것은 경기 회복세가 이어지는 가운데 물가 상승 압력도 좀처럼 줄지 않고 있다고 판단해서다.한은이 특히 주목한 지표는 국내총소득(GDI)이다. 올해 1분기 실질 ﻿GDP가 전년 동기 대비 3.8% 증가하는 동안 실질 GDI는 13.2% 늘었다. 반도체 가격 상승으로 수출품 가격이 수입품 가격보다 더 크게 오르면서 국내 경제가 실제로 벌어들인 소득이 생산보다 훨씬 빠르게 늘어난 것이다. 한은은 기업과 가계의 소득이 늘어 소비가 활발해지면 서비스 가격이 오르고, 물가 상승세도 예상보다 오래 이어질 수 있다고 봤다.신 총재는 미국 연방준비제도(연준)의 2021년 사례도 언급했다. 당시 연준은 물가 상승을 ‘일시적’이라고 판단했다가 뒤늦게 공격적인 금리 인상에 나섰다. 그는 “이례적인 상황에서는 수요 측 물가 압력을 간과해서는 안 된다는 데 금통위원들이 공감했다”고 말했다. 이어 “반도체 기업의 주가보다 반도체 가격 자체를 주시하는 것이 더 중요하다”며 경기 판단의 핵심 변수로 반도체 가격을 지목했다. 반도체 가격이 오르면 수출과 기업 실적뿐 아니라 소득과 소비까지 함께 늘 수 있기 때문이다.물가도 좀처럼 꺾이지 않고 있다. 지난달 소비자물가 상승률은 전월 대비 0.1% 포인트 상승한 3.2%를 기록했다. 식료품과 에너지를 제외해 장기적인 물가 흐름을 보여 주는 근원물가 상승률은 전월과 같은 2.5%였다. 신 총재는 “기조적인 물가 압력이 당초 예상보다 크고 오래 지속될 가능성이 있다”며 “물가가 목표 수준인 2%로 안정적으로 수렴한다는 확신이 들 때까지 대응하겠다”고 강조했다.집값과 가계대출도 금리 인상을 결정한 배경이다. 서울과 수도권을 중심으로 집값 상승세가 이어지는 데다 금융권 가계대출도 매달 8조~9조원씩 늘고 있다. 원달러 환율은 1400원대로 내려왔지만 여전히 높은 수준이라는 게 한은의 판단이다.다만 정부의 확장 재정정책과 한은의 금리 인상이 엇박자를 낼 수 있다는 점은 과제다. 정부는 내년 총지출을 800조원 이상으로 늘릴 계획이다. 재정이 돈을 풀어 경기를 떠받치는 동안 한은은 금리를 올려 물가와 가계대출을 눌러야 하는 상황이 이어질 수 있다. 이에 대해 신 총재는 “재정지출이 생산성을 높여 잠재성장률을 끌어올린다면 통화정책과 충분히 부합할 수 있다”고 말했다. 취약차주 부담에 대해서는 “통화정책보다는 재정·금융정책을 통한 선별 지원이 가장 적절하다”며 정부와의 공조 필요성을 강조했다.