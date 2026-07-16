대출 금리 0.25% 포인트 오르면 가계 이자 연 3조3000억 ‘눈덩이’

1인당 주담대 이자 29만원 늘어

16일 한은 기준금리 인상 가능성

이미지 확대 한국은행이 16일 열리는 금융통화위원회(금통위)에서 기준금리를 인상할 것으로 전망되는 가운데 서울 시내에 놓인 시중은행 현금자동입출금기(ATM)의 모습.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 한국은행이 16일 열리는 금융통화위원회(금통위)에서 기준금리를 인상할 것으로 전망되는 가운데 서울 시내에 놓인 시중은행 현금자동입출금기(ATM)의 모습.

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세줄 요약 한국은행 기준금리 인상 가능성이 커지면서 가계대출 이자 부담이 급증할 전망이다. 금리가 0.25%포인트만 올라가도 주담대와 기타대출 이자가 연 3조3000억원 늘고, 차주 1인당 부담도 커져 취약차주 압박이 더해질 수 있다. 금리 0.25%포인트 상승 시 이자 3조3000억원 증가

주담대 1조8000억원, 기타대출 1조5000억원 부담 확대

취약차주와 다중채무자 상환 압박 심화 우려

2026-07-16 B2면

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한국은행의 기준금리 인상 가능성이 커지면서 가계대출 차주들의 이자 부담이 커질 것이라는 우려가 나온다. 주택담보대출(주담대)과 신용대출 등의 금리가 0.25% 포인트만 올라도 가계가 한 해 더 내야 할 이자는 총 3조 3000억원에 달하는 것으로 추산됐다.15일 이종욱 국민의힘 의원실이 한은에서 제출받은 자료에 따르면 대출금리가 0.25% 포인트 상승할 경우 주담대 차주의 연간 이자는 1조 8000억원 늘어난다. 신용대출과 마이너스통장, 예적금담보대출 등을 포함한 기타대출 이자도 1조 5000억원 증가한다. 한은이 올해 1분기 말 대출 잔액과 변동금리 비중 등을 토대로 추산한 결과다.주담대뿐 아니라 전세자금대출과 집단대출까지 포함한 주택 관련 대출 잔액은 올해 1분기 말 기준 1178조 6000억원으로 역대 최대를 기록했다. 같은 시점 예금은행 주담대의 변동금리 비중은 35.6%, 고정금리는 64.4%였다.차주 1명당 부담을 보면 금리가 0.25% 포인트 인상 시 주담대 이자는 연평균 584만 3000원에서 613만 9000원으로 29만 6000원 늘어난다. 기타대출 차주는 1인당 평균 7만 6000원을 더 내야 한다. 대출금리 상승폭이 0.50% 포인트로 커지면 주담대와 기타대출의 추가 이자는 총 6조 7000억원, 0.75% 포인트 오르면 10조원으로 불어난다.16일 한국은행 금융통화위원회(금통위)가 기준금리를 올리더라도 이번 한 차례로 끝나지 않을 것이라는 전망이 우세하다. 시장에서는 연내 2회 이상, 내년까지 총 3~4차례 금리 인상이 이어질 가능성을 보고 있다.여러 금융회사에서 돈을 빌린 저소득·저신용 차주에게는 금리 상승 부담이 더 크다. 다중채무자이면서 저소득 또는 저신용인 취약차주의 1인당 평균 주담대 잔액은 1억 3520만원이다. 여러 대출의 금리가 함께 오르면 상환 부담도 그만큼 커질 수 있다.금통위를 앞두고 예금금리는 이미 오름세다. 지난 14일 기준 1금융권의 1년 만기 정기예금 최고금리는 연 2.55~3.85%, 5대 은행의 평균 최고금리는 연 2.88%였다. SC제일은행은 이달 12개월 만기 정기예금 최고금리를 연 3.75%에서 3.85%로 높였고, 신한은행과 인터넷전문은행들도 일부 상품 금리를 0.10~0.20% 포인트 인상했다. 저축은행의 1년 만기 정기예금 평균금리는 연 3.93%, 일부 상품의 우대금리 포함 최고금리는 연 4.50%까지 올랐다.