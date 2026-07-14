롤링주빌리, 대구·경북에 금융복지상담센터 문 연다

세줄 요약 롤링주빌리가 신용카드사회공헌재단 공모사업에 선정돼 10월 대구·경북 금융복지상담센터를 연다. 센터는 채무상담, 재무진단, 채무조정 안내, 금융피해 대응을 맡고 복지 서비스 연계로 실직·주거 불안 등 생활위기도 돕는다. 대구·경북 금융복지상담센터 10월 개소

채무상담·재무진단·금융피해 대응 지원

복지 연계로 생활위기까지 통합 지원

이미지 확대 롤링주빌리 대구·경북 금융복지상담센터 인공지능(AI) 생성 이미지. 롤링주빌리 제공 닫기 이미지 확대 보기 롤링주빌리 대구·경북 금융복지상담센터 인공지능(AI) 생성 이미지. 롤링주빌리 제공

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사단법인 롤링주빌리는 신용카드사회공헌재단 공모사업에 선정돼 오는 10월 ‘대구·경북 금융복지상담센터’를 연다고 14일 밝혔다.롤링주빌리는 부실채권 매입 및 소각, 금융복지 상담, 채무자 교육 등을 진행하는 시민단체로 2015년 출범했다.이번 센터 개소로 그간 금융복지상담 사각지대였던 대구·경북 주민들도 가까운 지역에서 채무상담을 받을 수 있게 됐다. 재무진단, 채무조정제도 안내, 금융피해 대응이 가능하다.아울러 복지 서비스 연계로 과도한 추심으로 인한 실직이나 주거 불안, 가족관계 단절 등 복합적인 생활위기 문제도 지원한다. 센터는 대한법률구조공단, 행정복지센터, 자활센터, 복지관 등과 협력 체계를 구축할 계획이다.이는 ‘희망이음 금융회복 지원사업’의 일환으로, 오는 10월부터 내년 9월까지 1년간 진행된다. 신용카드사회공헌재단 지원을 받아 롤링주빌리가 운영한다.금융복지상담센터는 서울·경기·인천·대전·충남·부산·경남·광주·전북·전남·제주 등 지역에서 운영되고 있다. 운영 주체는 센터마다 지역신용보증재단, 지방자치단체 등이다. 롤링주빌리는 경기 성남 금융복지상담센터를 지난 8년간 운영해왔다.